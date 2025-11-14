A San Ferdinando prosegue l’impegno per incrementare la differenziata, al via la fase repressiva

Il Comune registra una crescita della raccolta differenziata oltre il 100 percento dopo l’introduzione dell’obbligo dei sacchi trasparenti mentre i conferimenti in discarica calano del 300 percento.

I dati mostrano un fatto evidente: la raccolta porta a porta non aveva un andamento corretto. Molti cittadini usavano il martedì (giorno di conferimento della frazione indifferenziata) per riversare ogni tipo di rifiuto invece di lasciare solo la parte residua della settimana.

L’obbligo di utilizzo dei sacchi trasparenti ha sicuramente arrecato difficoltà a chi non separava correttamente i rifiuti e tali difficoltà si sono trasformate in abbandono iregolare di rifiuti e nel mancato ritiro dei conferimenti irregolari, introducendo criticità ripetto al decoro urbano e all’ottimale svolgimento del servizio di raccolta urbana.

L’amministrazione comunale, tuttavia, ha concesso un periodo di tolleranza affinché i problemi si potessere duperare gradualemnte grazie anche a un’opera di informazione responsabilizzazione.

Oggi la fase cambia. Do l’iniziale tolleranza, entra in funzione un sistema fermo di controllo.

La polizia municipale, insieme con gli operatori della ditta incaricata svolge ispezioni costanti con irrogazione di sanzioni a chi non rispetta le regole.

Sono inoltre state installate telecamere mobili nei punti sensibili che registrano conferimenti non in linea e consentono l’identificazione dei trasgressori. Ogni violazione porterà inevitabilmente a verbali e sanzioni.

Il Comune è a disposione dei cittadini per informare i cittadini e gestire casi specifici.

“Ringraziamo chi segue le regole e contribuisce alla reputazione di San Ferdinando come città pulita, ordinata e decorosa”, dichiara il sindaco Luca Gaetano.

“Grazie all’impegno di tutti potremo migliorare la qualità di vita e ridurre i costi in bolletta. I nostri sforzi sono orientati a migliorare il servizio e a ridurne i costi per famiglie e imprese ma ogni tentativo sarà vano senza una risposta corale da parte della comunità.

Oggi è necessario colpire duramente chi mette a rischio l’igiene pubblica e manca di rispetto a chi si comporta in modo corretto ma sono sicuro che i sanferdinandesi dimostreranno ancora una volta l’alto senso civico e l’amore per la propria città che ci rendono unici nel contesto territoriale.”