A San Ferdinando si inaugura l’anno scolastico nel segno dell’ecologia

Un saluto augurale con un messaggio ecologico per gli alunni delle scuole sanferdinandesi: l’amministrazione comunale, in occasione di un saluto istituzionale per manifestare prossimità alle scuole cittadine, ha deciso di donare delle borracce in alluminio personalizzate ad alunni, docenti e personale scolastico.

“Questo piccolo dono”, dice il sindaco Luca Gaetano, “ha il duplice scopo di rappresentare la prossimità che questa amministrazione intende avere verso i bisogni della scuola e nel contempo intende porgere un messaggio ecologico: contrastare la cultura dell’usa e getta e prendersi cura dell’ambiente è un dovere morale oltre che un dovere civile.

La cura del paesaggio, del decoro e degli spazi pubblici deve svilupparsi attraverso la condivisione e la partecipazione affinché si possano raggiungere i risultati che tutti auspichiamo. San Ferdinando punta all’eccellenza in questo e confidiamo fortemente nei giovani e nei giovanissimi per promuovere i concetti di cittadinanza attiva e di cura collettiva dei beni comuni.”

Il Comune di San Ferdinando, grazie all’apporto della dottoressa Cimato, responsabile dell’area amministrativa e dell’ing. Laruffa, a capo dell’ufficio tecnico, ha proceduto all’acquisto oltre 500 borracce personalizzate con lo stemma cittadino e la frase “Tieni pulita la tua città”.

L’hashtag #gogreen, inoltre, è un motto per ricordare a tutti che ogni azione quotidiana deve essere consapevole e attenta all’ambiente.

Oltre che ai 390 alunni, le borracce saranno donate a tutto il personale scolastico, ai dipendenti comunali compresi i tirocinanti, ai ragazzi del servizio civile, ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e a tutti coloro che, pur non espressamente citati, prestano la loro opera al servizio della comunità.

I consiglieri comunali hanno inoltre acquistato personalmente 100 borracce per questi omaggi: “i fondi comunali devono essere trattati con la massima attenzione e non possono usati per regalìe o iniziative personali”, afferma l’amministrazione comunale.

Gli auguri agli alunni sono impressi su una cartolina appositamente stampata che reca il saluto degli amministratori: Carissime alunne e cari alunni, il sindaco e l’amministrazione comunale vi augurano un felice anno scolastico, promettendo di starvi vicino e di essere attenti alle vostre esigenze e a quelle della scuola. Vogliamo rendere la vostra esperienza piacevole e completa e il lavoro dei vostri docenti sempre più agevole e sereno.

La comunità di San Ferdinando si aspetta molto da voi, sia a scuola che fuori: vi esortiamo a essere cittadine e cittadini attenti e consapevoli, rispettosi dell’ambiente, dei beni comuni, dei vostri compagni e di tutte le persone che si prendono cura di voi. In segno di affetto e di prossimità, vogliate gradire un piccolo omaggio che ci aiuterà a ridurre il consumo di plastica e a rendere la nostra città più bella e più pulita.

Buon anno e buon lavoro, Auguri!”

Presente l’intera amministrazione comunale che, grazie all’impegno dei delegati Di Tommaso e Costa, ha operato per avviare il nuovo anno nel migliore modi, provvedendo con largo anticipo a tutte quelle azioni manutentive per offrire da subito ambienti gradevoli e ordinati, anche per quanto riguarda le aree esterne dei diversi plessi scolastici.

“L’impegno per l’istruzione è un asse primario su cui fondare la crescita dei ragazzi e la qualità di vita per la nostra città. Sono grato al sindaco per la fiducia accordatami e garantisco che, assieme alla squadra di cui faccio parte, proseguirò nel lavoro intrapreso per dotare gli studenti di tutte quelle strutture utili allo sport e alla sana socializzazione”

L’assessore alla cultura, il dottor Francesco barbieri, ha rimarcato la ricorrenza del Bicentenario di San Ferdinando chiedendo fin da ora, ad alunni e docenti, una collaborazione per realizzare i vari eventi che sono in fase di calendarizzazione.

E’ stato richiesto inoltre agli alunni e alle loro famiglie di ricercare foto e filmati d’epoca relativi alla scuola e ai momenti legati a essa: questi documenti saranno in seguito inviati all’Archivio storico dei filmati di famiglia che realizzerà un filmato illustrato da inserire nel patrimonio storico-culturale cittadino.

Gli amministratori ringraziano vivamente tutti quanti sono impegnati per la crescita dei nostri ragazzi e per promuove il senso civico e lo spirito critico: l’inaugurazione dell’anno scolastico non è che l’inizio di un percorso collaborativo che mira allo sviluppo di San Ferdinando attraverso l’apporto di tutte quelle agenzie formative e quei corpi sociali che hanno il compito di diffondere la cultura e il senso di responsabilità civica.

L’amministrazione comunale di San Ferdinando