A San Fili e Castiglione Cosentino, l’omaggio musicale al giudice Borsellino

La vita del giudice Paolo Borsellino, raccontata attraverso una commedia musicale originale

e inedita.

Sarà un doppio appuntamento a sancire il debutto assoluto de “Chiamami Paolo”. Più che

uno spettacolo, un omaggio al coraggio e alla dedizione di Paolo Borsellino, un messaggio

di legalità, un invito a non arrendersi mai alle ingiustizie e ai soprusi, rivolto soprattutto alle

nuove generazioni.

Si partirà venerdì 21 marzo, alle 20:30, dal palcoscenico del Teatro “F. Gambaro” di San

Fili. Proprio San Fili e il suo sindaco, Linda Cribari, hanno fortemente voluto il realizzarsi di

tale iniziativa, patrocinandola e legando ad essa anche un concorso letterario rivolto agli

studenti delle scuole secondarie di primo grado.

“Chiamami Paolo” è un intenso monologo che vede protagonista il giudice Paolo Borsellino,

figura simbolo della lotta alla mafia, interpretato dall’attore cosentino, Luca Ziccarelli. Un

monologo intervallato da intermezzi musicali, brani originali canati dal protagonista e dalla

figura onirica che lo affianca, una personificazione della Giustizia, interpretata da Ilaria Lico.

Musiche sulle quali danza la tersicorea cosentina, Alessia Mandoliti.

Il racconto, rivolto ai giovani, è intriso di speranza e di un invito all’impegno civile. Borsellino

parla della sua esperienza, della sua dedizione alla giustizia e della necessità di contrastare

la mala politica e la criminalità organizzata. Attraverso le sue parole, emergerà un

messaggio di fiducia e tenacia verso un futuro migliore, in cui la legalità prevalga sulla

corruzione.

Di Attilio Palermo i testi e la regia, di Luigi Morrone le musiche e di Mario Palermo le

coreografie.

Il 28 marzo, lo stesso spettacolo andrà in scena a Castiglione Cosentino, all’interno della

rassegna “Il Piccolo Palcoscenico”, quarto appuntamento stagionale, con inizio alle 20:30.

Rassegna organizzata proprio dalla PALMO Produzioni e patrocinata dal Comune di

Castiglione Cosentino.

Per info:

assopalmo@gmail.com