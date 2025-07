A San Nicola Arcella “La Linea dell’onda”: la sesta edizione è con Donatella Finocchiaro

SAN NICOLA ARCELLA – Le piazze e i vicoli di San Nicola Arcella si preparano a diventare, ancora una volta, un palcoscenico a cielo aperto. Torna dal 24 al 26 luglio 2025 “La Linea dell’onda”, la rassegna culturale che intreccia formazione artistica e valorizzazione del territorio, giunta alla sua sesta edizione. A guidare l’appuntamento di quest’anno, dal titolo emblematico “Sei sull’onda”, sarà un nome di primissimo piano del cinema e del teatro italiano: l’attrice e regista Donatella Finocchiaro.

L’eredità è di quelle importanti: l’edizione 2024, con il “Laboratorio Scanzonato” di Dario Brunori, aveva registrato un memorabile sold-out, confermando la formula vincente del progetto ideato dallo scrittore Michele D’Ignazio e dalla sceneggiatrice e regista Giulia Merenda. Quest’anno, la scelta di affidare il workshop a un’interprete versatile e intensa come Donatella Finocchiaro alza ulteriormente il livello della proposta. L’artista guiderà i partecipanti in un percorso di approfondimento sul linguaggio del corpo e delle emozioni, pensato non solo per addetti ai lavori ma per chiunque desideri esplorare la propria capacità espressiva.

«La Linea dell’onda nasce dal nostro amore per questi luoghi unici, capaci di custodire un tempo e delle relazioni che altrove sembrano scomparire», spiegano i direttori artistici. «La presenza di un’artista come Donatella Finocchiaro, che ha lavorato con i più grandi registi, da Bellocchio a Tornatore, è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta la continuazione ideale di un cammino che ha già ospitato maestri come Giovanna Marini, Emanuele Trevi e tanti altri».

Il laboratorio si articolerà in tre pomeriggi, a partire dalle ore 18:00:

Giovedì 24 luglio (Il Clubbino): Dopo la presentazione dell’edizione, si entrerà nel vivo con “La scrittura con il corpo” .

(Il Clubbino): Dopo la presentazione dell’edizione, si entrerà nel vivo con . Venerdì 25 luglio (Il Clubbino): Il focus si sposterà su “La scrittura con la voce” .

(Il Clubbino): Il focus si sposterà su . Sabato 26 luglio (Il Vicolo Vineria & Libreria): Il percorso si concluderà con “La scrittura delle emozioni”.

L’edizione 2025 sigla anche un’importante novità: la partnership con l’Iconic Film Festival, che si terrà dal 23 al 26 luglio, arricchendo l’offerta culturale con un fitto programma di proiezioni al Belvedere e creando una sinergia naturale tra il mondo del cinema e la formazione attoriale.

Con il supporto consolidato del Comune e della Pro-Loco di San Nicola Arcella, la rassegna si conferma un’eccellenza nel panorama culturale, un’occasione per vivere la bellezza di un angolo di Calabria stretto tra il Mar Tirreno e il Parco del Pollino attraverso lo sguardo rinnovato dell’arte.