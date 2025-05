A San Nicola Arcella si ride con “Cornut e cintiant”: la compagnia Sirio porta in scena una commedia brillante in vernacolo calabrese

di Nicoletta Toselli

SAN NICOLA ARCELLA – Un tuffo negli anni Settanta tra risate, intrighi domestici e colorite espressioni dialettali: sabato 3 maggio alle ore 21 il Salone “F. Barletta” ospiterà Cornut e cintiant, una commedia brillante in due atti messa in scena dalla compagnia teatrale Sirio.

Ambientata in una Calabria sospesa tra tradizione e modernità, la pièce si sviluppa attorno a una trama esilarante fatta di equivoci, gelosie e piccoli segreti di paese. A rendere tutto più gustoso è l’uso del vernacolo calabrese, che regala autenticità e ritmo alla narrazione.

Sul palco, un cast affiatato e vivace: Rocco Russo, Valentina De La Cruz, Elisa Cicero, Desirée Sangiacomo e Giuseppe Mandato daranno vita a personaggi ironici e irresistibili, capaci di coinvolgere il pubblico in un crescendo di comicità.

La regia, fedele allo spirito popolare della commedia, strizza l’occhio al teatro tradizionale meridionale, con costumi e ambientazioni che rievocano l’atmosfera familiare degli anni ’70.

L’appuntamento, a ingresso libero, è tra i più attesi della stagione culturale di San Nicola Arcella, e promette una serata all’insegna del buonumore e della valorizzazione delle radici linguistiche e teatrali del territorio.