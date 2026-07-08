A San Nicola Arcella torna l’Iconic Film Fest, 4 giorni di cinema sotto le stelle

A San Nicola Arcella (CS) si terrà la nuova edizione di Iconic Film Fest, la rassegna cinematografica che unisce cinema, cultura e territorio. Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 22 al 25 luglio, trasformando il borgo in uno spazio di proiezione e di incontro.

L’evento, prodotto da Clement Film House, vede il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Nicola Arcella, della Pro Loco e l’organizzazione di Giada Falcone, direttrice della Moema Academy di Cosenza. Al timone della rassegna è confermato il direttore artistico Steve Della Casa.

Il festival propone uno spazio di incontro tra le arti che, attraverso il dialogo e il confronto, racconta i diversi aspetti del cinema.

Gli appuntamenti si terranno tra le suggestive stradine del borgo e l’area del Belvedere che, anche quest’anno, si trasformerà in un cinema sotto le stelle per ospitare le proiezioni e accogliere attori, registi, musicisti e operatori del settore.

Ogni giornata sarà scandita da incontri, workshop e momenti di confronto tra pubblico e artisti.

Iconic Film Fest si propone come un’opportunità di valorizzazione del territorio, un motore per il turismo e una vetrina per la Calabria, capace di raccontare l’identità del borgo tra tradizione e innovazione.

Conferenza Stampa di Presentazione

Il programma completo dell’evento e gli ospiti di questa edizione saranno annunciati durante la conferenza stampa ufficiale prevista per venerdì 10 luglio alle ore 11:00 a Cosenza, presso la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia.

L’incontro si svolgerà alla presenza delle istituzioni per lanciare il calendario degli appuntamenti e presentare le personalità che interverranno al festival.

Progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2026.