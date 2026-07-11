A San Nicola de Legistis di Limbadi il 26 luglio arriva la Sagra dello Stocco

Cresce l’attesa per la Sagra dello Stocco in programma a San Nicola de Legistis (Limbadi) il 26 luglio prossimo: uno degli appuntamenti più significativi dell’estate nel territorio vibonese, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale “Alighistos”con il patrocinio del Comune di Limbadi.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare una delle eccellenze della tradizione gastronomica calabrese, lo stocco, protagonista di un ricco menù preparato secondo le ricette della cucina locale.

Un’occasione per riscoprire sapori autentici, promuovere il territorio e vivere una serata all’insegna della convivialità e della cultura popolare.

Oltre alle specialità a base di stocco, l’area gastronomica offrirà anche panini e ciambelle, così da soddisfare i gusti di tutti i visitatori e rendere l’evento un momento di festa aperto a famiglie, giovani e appassionati della buona cucina.

A sostenere l’iniziativa sono due importanti realtà imprenditoriali del territorio: Stocco&Stocco di Cittanova, azienda da anni punto di riferimento nel settore della lavorazione e commercializzazione dello stocco, e Calabria Rocce, il cui contributo testimonia il valore della collaborazione tra associazionismo e imprese nella promozione delle eccellenze locali.

La Sagra dello Stocco, il 26 luglio a partire dalle 19,30, non sarà soltanto un viaggio nei sapori della tradizione, ma anche un grande evento di spettacolo.

A chiudere la manifestazione sarà infatti l’attesissimo concerto dei Nomadi, storica band della musica italiana, pronta a regalare al pubblico una serata ricca di emozioni con un repertorio che ha attraversato generazioni e continua ancora oggi a coinvolgere migliaia di spettatori.

“Siamo orgogliosi di presentare un programma importante nel quadro di un progetto ambizioso e pensato per la valorizzazione del territorio ha affermato il Presidente dell’associazione Alighistos Francesco Limardo.

Lavoriamo al servizio di un’idea di futuro sempre più partecipata e capace di accogliere identità e tradizioni della nostra realtà, nel segno della condivisione e dell’amore per la calabria autentica”.