A San Pantaleone tenuta la giornata della risata

Metti il sole di un domenicale pomeriggio, in primavera inoltrata. Al Sud: anzi, in piazza a San Pantaleone.

Metti un’intrigante ricorrenza: la Giornata Mondiale della Risata, la cui primordiale idea nacque nel 1995, allorquando il Dottor Madan Kataria fondò, nell’indiana Mumbai, il primo club della risata.

Aggiungi l’entusiasmo di un piccolo ma consistente popolo, proveniente da più punti del reggino, mescola, il tutto, con l’energica guida di Anna Elisa Meliadò, teacher trainer e ambassador di Yoga della Risata nel Mondo, e il gioco è fatto.

Anzi, no! Manca l’elemento essenziale: l’iniziativa è stata resa possibile dalla Pro Loco di San Lorenzo, che ha sognato e realizzato un entusiasmante pomeriggio tra le case e i vicoli di un affascinante borgo del Comune di San Lorenzo.

E se i soci della Pro Loco, col proverbiale entusiasmo che li contraddistingue, hanno reso accogliente e pulita la piazza Fontana, il commissario straordinario Francesco Picone, reggente del comune laurentino, ha, come suo solito, patrocinato l’iniziativa.

E non son mancate le adesioni, rese vive dai tanti partecipanti provenienti dai luoghi d’origine delle Pro Loco di Benestare, Bova, Carere e Brancaleone.

E se anche don Manuel Cepeda, il parroco di San Pantaleone, non ha fatto mancare il suo saluto, e le suore Veroniche del Volto Santo si son messe in gioco, sperimentando la forza terapeutica della risata, chi c’era racconta d’aver provato autentico sollievo, giacché una persona che si lascia andare facilmente a risate fragorose genera buonumore, accoglienza, empatia.

Ridere è un gesto di apertura, di fiducia verso gli altri. È un atto disarmante, privo di difese, che annulla le distanze sociali. Non a caso, le risate genuine sono spesso irresistibili e contagiose.

Insomma, l’ancor giovane Pro Loco San Lorenzo 2024, fondata proprio sul finire del 2024, centra un altro obiettivo: offrire opportunità di svago e di crescita ai residenti e a quanti scelgono la Vallata del Tuccio per trascorrere un tempo di spensieratezza formativa.

Tant’è che la presidente Francesca Pizzi, a fine giornata, sottolineava: “la pace comincia da noi, ed è contagiosa. Chi è felice è in pace e la risata produce gioia. Chi è in pace, non promuove la guerra. Credo che diffondere pace, gioia e gentilezza è un dovere di chiunque. Ed è anche la nostra mission: lavorare sempre per il bene”.

La giornata della risata, patrocinata moralmente dall’istituto nazionale Yoga della Risata, con la partecipazione anche delle associazioni Calabriamoci e Kalabria Experience, e quest’ultima ha curato la camminata a Rocca di Varva con la guida straordinaria di Serena Palermiti e Carmine Verduci, è stata promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione Terra Madre, che ha creato anche la cosiddetta area bivacco, destinata a quanti, nel primo pomeriggio, desideravano vivere il tempo della pennichella, tra il verde della vegetazione e il Cielo azzurro.