A San Pietro di Amantea nasce la “Casa Paese”: un progetto che mette al centro la persona e le emozioni

di Nicoletta Toselli

SAN PIETRO DI AMANTEA (CS) – In un piccolo borgo della Calabria sta nascendo un progetto che ha il potere di cambiare il modo in cui si guarda alla fragilità. Si chiama Casa Paes, iniziativa per le persone con fragilità cognitive e vuole essere molto più di una semplice struttura sanitaria: un luogo vivo, accogliente, immerso nella quotidianità, dove le emozioni diventano cura. A promuoverlo è la Fondazione Ra.Gi., da anni impegnata nella tutela delle persone affette da Alzheimer e altre forme di decadimento cognitivo.

“Ora abbiamo bisogno di te” è l’appello che campeggia sul materiale informativo diffuso in questi giorni. L’obiettivo è raccogliere fondi per la realizzazione della Casa Paese nel comune di San Pietro di Amantea, in provincia di Cosenza, e coinvolgere cittadini, istituzioni e associazioni in un’azione collettiva di responsabilità e solidarietà.

Il progetto si ispira ai modelli europei più avanzati di assistenza alla demenza, in particolare a quelli nati nei Paesi Bassi, che mettono al centro la persona, la sua identità, le sue abitudini, i suoi legami. Nella Casa Paese non ci saranno corridoi anonimi o stanze chiuse, ma ambienti familiari, spazi aperti, orti, laboratori, vicinanza umana. Il tutto con un unico scopo: contrastare l’isolamento, stimolare la memoria affettiva, restituire dignità alla vita quotidiana di chi soffre.

«La demenza non è solo una questione clinica, ma una sfida sociale, culturale, umana», spiegano dalla Fondazione Ra.Gi. «Abbiamo bisogno di comunità che sappiano accogliere, riconoscere e accompagnare, non di istituzioni che nascondano. Con la Casa Paese vogliamo costruire un luogo dove non si perde se stessi, ma si continua a vivere. Insieme».

Anche il Comune di San Pietro di Amantea ha abbracciato il progetto con convinzione. Il sindaco Gioacchino Lorelli ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per il territorio:

«La Casa Paese rappresenta per la nostra comunità una straordinaria opportunità di crescita civile. Non si tratta soltanto di realizzare una struttura assistenziale, ma di costruire un modello di accoglienza e dignità per chi spesso viene dimenticato. Come Comune siamo convintamente al fianco della Fondazione Ra.Gi. e ci impegniamo a fare la nostra parte, perché San Pietro di Amantea diventi un esempio concreto di solidarietà e innovazione sociale».

Un messaggio forte e chiaro, che si traduce in un impegno concreto a supportare la realizzazione di un presidio di umanità nel cuore del territorio calabrese.

Come contribuire

Per chi volesse sostenere il progetto, è possibile effettuare una donazione tramite bonifico intestato a:

Beneficiario: Fondazione Ra.Gi.

IBAN: IT20 R076 0104 4000 0004 3620 954

Causale: CASAPAESE SAN PIETRO IN AMANTEA

Oppure, attraverso il sito www.associazioneragi.org, dove è disponibile anche un QR code per donare online. Per informazioni: info@associazioneragi.org – Numero verde 800.034.443

Un progetto che parla di cura, comunità e rispetto. Un’iniziativa che invita a guardare la malattia con occhi diversi, mettendo al centro non il limite, ma la persona. E ricordando che anche nella fragilità più profonda, la dignità non è mai negoziabile.