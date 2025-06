A San Sosti grande attesa per “Librincantine”, la kermesse letteraria che prenderà vita il fine settimana nel piccolo centro della Valle dell’Esaro.

SAN SOSTI (CS) :: 11/06/2025 :: L’opera culturale in provincia e nelle periferie è il motivo conduttore della rassegna di narrativa e saggistica in programma sabato 14 e domenica 15 a San Sosti, il piccolo e suggestivo centro della provincia cosentina nel cui territorio ricade la Basilica minore del Pettoruto.

«Bando a qualsivoglia espressione tratta da repertori sloganistici ormai in uso da mezzo secolo, è l’esercizio concreto dell’azione culturale nelle aree periferiche calabresi il leitmotiv che accompagna la kermesse letteraria giunta alla sua seconda edizione – afferma infatti Ettore Bruno, ideatore e tra i curatori dell’evento – a cui prenderanno parte autori e autrici di punta del panorama letterario calabrese e con un tema specifico che quest’anno è “Vite”».

«Proprio in ossequio al motivo conduttore che la connota – continua Bruno –, l’iniziativa culturale prenderà forma anche questa volta in un paesino della provincia cosentina, snodandosi in una staffetta in cui si alterneranno grandi nomi della saggistica e della narrativa calabrese, con la presenza di due relatori che illustreranno i termini della tematica, nel suo doppio significato di esistenze umane e cultura vitivinicola calabrese dall’antichità ai giorni nostri».

Diverse le associazioni culturali che sostengono e supportano l’organizzazione dell’evento: la Pro Loco “Artemisia” e Il Salotto sul Rosa di San Sosti, Ars Enotria di Rende, Leggiamoci Su di Fagnano Castello.

«In stile minimal – conclude il saggista Ettore Bruno – ma con l’ambizione di coniugare la sobrietà con la presenza di autori di grande rilievo, la manifestazione di questo fine settimana si preannuncia partecipata e di grande interesse, anche alla luce delle già numerose adesioni e considerato il folto pubblico che ha assistito all’edizione dello scorso anno a Malvito, altro piccolo centro della provincia cosentina».

Questi gli autori e le autrici che presenteranno le loro fatiche letterarie nel corso delle due serate: Angela Martire, socia fondatrice di FIDAPA, sezione rendese e socia corrispondente dell’Accademia cosentina; Giusy Staropoli Calafati, vincitrice di numerosi premi letterari, già candidata al Premio Strega con una sua recente pubblicazione; Daniela Rabia, giornalista pubblicista e avvocato, oltre che prolifica scrittrice; Santo Gioffè, figura di primo piano del panorama letterario calabrese, vanta numerosi premi e riconoscimenti ricevuti in Italia e all’estero; Ada Celico, docente di scrittura creativa con all’attivo libri e pubblicazioni in riviste letterarie; Giovanni Cristofalo, con un libro che indaga un mistero storico attinente al territorio malvitano; Debora Calomino, esperta di turismo e giornalista pubblicista, scrive per testate a diffusione locale e nazionale.