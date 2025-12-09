A Saracena torna “Sipario D’Oro”, al via la V° edizione del Premio Biagio di Benedetto

Il sipario sta per rialzarsi sul Premio Biagio Di Benedetto.

Giunto alla sua quinta edizione, si tratta di una kermesse culturale che negli anni ha saputo diventare punto di riferimento per il teatro amatoriale del Mezzogiorno.

Una rassegna che abbraccia Calabria, Sicilia, Campania, Puglia e Basilicata, e che anche quest’anno sarà a ingresso libero, in linea con la visione dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Renzo Russo, di rendere la cultura un bene accessibile a tutti.

A presentare il cartellone artistico che animerà i pomeriggi dell’Auditorium Orti Mastromarchi con cinque spettacoli, a partire dalla prossima domenica 14 dicembre e alla primavera 2026 e tutti in programma delle 18.45, è il Presidente del Consiglio comunale Cataldo Mastroianni.

Sipario d’Oro dice rappresenta un momento in cui il teatro torna a essere luogo di comunità, incontro, crescita.

Saracena non è nuova a queste iniziative, lo abbiamo visto con le rassegne estive e con le esperienze portate dalla compagnia Costellazione. Questa nuova edizione conferma la nostra volontà di valorizzare talenti, territori e linguaggi che appartengono alla tradizione culturale del Sud.

La rassegna vedrà alternarsi sul palco alcune delle realtà più interessanti del teatro amatoriale meridionale: la FSSL Compagnia di teatro di Caserta, l’Associazione teatrale Il Dialogo di Napoli, la Puteca degli Attori di Salerno, l’Associazione Teatronuovo di Canosa di Puglia ed il Gruppo teatrale La Torre di Melissa: ognuna portatrice di storie, dialetti, ironie e immaginari che racconteranno un Sud vivace, appassionato e profondamente teatrale.

A rendere il premio ancora più partecipato sarà la giuria popolare, composta da due esperti di teatro, un rappresentante del mondo della scuola ed un rappresentante dei giovani.

La giuria sarà chiamata ad attribuire ben cinque riconoscimenti: dal Premio al miglior spettacolo a quello come miglior attore protagonista; dal Premio alla miglior attrice protagonista a quello alla miglior attrice non protagonista, per finire al Premio al miglior attore non protagonista.

Il pubblico avrà un ruolo decisivo perché ad ogni spettatore sarà consegnata una scheda di voto, con cui potrà esprimere la propria preferenza e decretare la compagnia più gradita.

La Rassegna Sipario d’Oro è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Sarucha, partner stabile nelle iniziative di promozione culturale e animazione territoriale.

Un appuntamento che arricchisce la stagione culturale della città e ribadisce il ruolo di Saracena come luogo di produzione e fruizione artistica, oltre che come punto d’incontro per le diverse esperienze teatrali del Sud.

Questa rassegna conclude Mastroianni è un invito a partecipare, ad applaudire, a emozionarsi. È un tributo alla memoria di Biagio Di Benedetto e un’occasione per confermare il valore del teatro come patrimonio condiviso, che unisce generazioni e territori. Saracena vi aspetta, con il suo calore e con il suo pubblico.