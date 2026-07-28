A Scalea il libro che racconta il valore della donazione attraverso le storie di chi l’ha vissuta

Ci sono gesti che non chiedono nulla in cambio, ma che possono cambiare il destino di una persona.

È da questa consapevolezza che nasce Un filo che non si spezza. Voci di donatori, pazienti e famiglie, il volume che sarà presentato mercoledì 29 luglio, alle ore 22, a Palazzo Spinelli, nell’ambito della rassegna “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, promossa dal Comune di Scalea in collaborazione con la FIDAS – Sezione di Scalea, la Pro Loco Scalea e Scalea Eterna.

Il libro, curato da Matteo Gamba, Massimo La Raja e Ornella Luis, raccoglie oltre sessanta testimonianze di donatori, pazienti, familiari e operatori sanitari. Non si limita a raccontare la donazione del sangue dal punto di vista sanitario, ma ne restituisce soprattutto la dimensione umana, fatta di attese, speranze, paure, gratitudine e rinascita.

Sono pagine che raccontano vite vere. Da una parte chi sceglie di donare senza conoscere il volto di chi riceverà quel dono, dall’altra chi, grazie a quel gesto anonimo, ha avuto una nuova possibilità. È proprio questo legame invisibile il filo che attraversa l’intero volume, ricordando come un semplice atto di generosità possa trasformarsi in una concreta occasione di vita.

La serata sarà aperta dai saluti del sindaco Mario Russo, dell’assessore alle Politiche Sociali Emilia Licursi, della consigliera comunale con delega alla Sanità Immacolata Adornetto, del presidente della FIDAS Scalea Pino Cristofaro e del presidente della Pro Loco Scalea Salvatore Licursi. L’introduzione sarà affidata all’assessore alla Cultura Annalisa Alfano.

Interverranno Loana Corcione, promotrice dell’evento, Virgilio Forestieri, direttore sanitario della FIDAS Paola, e Matteo Gamba, infermiere del Centro Immunotrasfusionale di Trieste e tra i curatori del volume, che ripercorrerà la nascita del progetto editoriale e il significato delle testimonianze raccolte.

Ad arricchire la serata saranno gli intermezzi musicali al violino di Ivana Sarubbi, donatrice di sangue, che accompagnerà alcuni momenti della presentazione con le sue esecuzioni, offrendo un contributo artistico in sintonia con il messaggio di solidarietà e speranza che il libro intende trasmettere.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

Più che una presentazione letteraria, quella di Scalea sarà un momento di riflessione sul valore della solidarietà e della responsabilità civile.

Perché dietro ogni donazione c’è una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, un invito a comprendere quanto un gesto semplice possa incidere profondamente sulla vita di un’altra persona.