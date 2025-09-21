Cosenza
A Scalea la presentazione del libro “50 domande sul Narcisismo” di Mara Arduca
Il Centro Donna di Scalea “Roberta Lanzino” ospiterà lunedì 30 settembre alle ore 17.00 la presentazione del volume “50 domande sul Narcisismo” di Mara Arduca. Un’occasione di approfondimento e confronto su un tema delicato e attuale, che riguarda le relazioni affettive e sociali: il narcisismo e le sue manifestazioni.
Dopo i saluti istituzionali di Wioletta Witek, presidente del Centro Donna Scalea “Roberta Lanzino”, interverranno: l’autrice del volume, Dott.ssa Mara Arduca; la responsabile del coordinamento donne Acli Calabria, Avvocato Santina Bruno; la psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Lydia Garbati.
A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.
Il libro propone cinquanta domande e altrettante risposte pratiche, per riconoscere i tratti del narcisismo, comprenderne le dinamiche e imparare a superarle. Una guida utile non solo a chi vive direttamente esperienze di relazione con personalità narcisistiche, ma anche a chi desidera strumenti per interpretare meglio certi comportamenti.
L’appuntamento, ospitato presso il Centro Donna di Scalea “Roberta Lanzino”, è aperto alla cittadinanza.