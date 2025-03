A Scalea torna Expo Tirreno: assessore Gianluca Gallo inaugura la VI edizione

Sarà Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e ai Servizi di mobilità sostenibile e Trasporto pubblico locale della Regione Calabria, a inaugurare la sesta edizione di Expo Tirreno, in programma dal 23 al 25 marzo 2025 a Scalea. L’evento organizzato da Consorzio ECOtur e da anni punto di riferimento per gli operatori del settore Ho.Re.Ca., si terrà al Santa Caterina Village e offrirà un’occasione unica per scoprire le ultime novità della ristorazione, dell’ospitalità e del turismo.

L’edizione 2025 è realizzata con il supporto del Gal Riviera dei Cedri, della Regione Calabria, dell’Unione Europea nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Partner ufficiale dell’evento è Logicom Agency.

L’Expo sarà un punto di incontro per aziende e professionisti del settore, coinvolgendo bar, alberghi, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panifici, gelaterie, stabilimenti balneari e molte altre realtà del comparto. Un’opportunità imperdibile per approfondire le tendenze del settore, presentare prodotti e servizi innovativi e rafforzare la rete di contatti commerciali.

Domenica 23 marzo 2025, alle 11, è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento a seguito della quale l’assessore Gianluca Gallo effettuerà il taglio del nastro e visiterà l’area espositiva dedicata ai produttori locali di eccellenze agroalimentari, tra cui cedro, vino, olio e peperoncino. Presente anche uno stand che ospita il progetto “Riviera dei Cedri – Porta della Calabria”. Ovvero, l’iniziativa che vede coinvolti operatori turistici nella creazione di proposte di viaggio e servizi mirati allo sviluppo del turismo sostenibile, esperienziale e rurale in Calabria.

“Uno spazio – spiega Angelo Napolitano, presidente Arca – nel quale condividere con il territorio le attività della rete, ma anche dove presentare in nuovi soggetti che si stanno aggiungendo”. Nell’area riservata al progetto, oltre al Consorzio ECOtur, saranno presenti l’associazione ARCA, l’Accademia Italiana del Peperoncino, il Consorzio Europeo del Cedro Mediterraneo, il Consorzio del Peperoncino Diavolicchio Diamante, la Polisportiva Valle Argentino, l’Officina dei Cedri e Vigreen.

Durante la tre giorni di Expo Tirreno 2025, sono inoltre previsti speech con esperti del settore. Nell’area ribattezzata “Arena Birra Cala”, oltre ad affrontare il tema della promozione del territorio, si approfondirà una possibile strategia di storytelling dei borghi montani con la travel blogger Alessia Cipolla, e sarà presentata la campagna di co-marketing “Riviera dei Cedri in Treno”, realizzata dalla rete dei partner con Trenitalia.

Infine, martedì 25 marzo 2025, prenderà vita “Trova Lavoro”, una giornata di incontro tra domanda e offerta di lavoro che prevede colloqui con le aziende e possibilità, rivolte in particolare agli studenti delle scuole professionali del territorio, di accedere a tirocini aziendali.

Ecotur è inoltre lieta di presentare l’evento “Coppa delle Nevi”, manifestazione per appassionati di automobilismo e turismo su quattro ruote, giunta alla sua ventiduesima edizione. La manifestazione, che si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, porterà sulle strade della Calabria una sfilata di auto storiche e moderne che attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Riviera dei Cedri e del Parco nazionale del Pollino. L’evento, organizzato da Asa Castrovillari in collaborazione con il Consorzio Ecotur e la scuderia Spac di Castrovillari, avrà come quartier generale il Santa Caterina Village di Scalea.

Il programma prevede una serie di prove, con la partecipazione di team e scuderie provenienti da tutto il Sud Italia. Il percorso attraverserà Diamante, Grisolia, Santa Maria del Cedro, Orsomarso, Mormanno, Papasidero e Santa Domenica Talao, per fare infine ritorno a Scalea, riscoprendo strade e borghi di grande fascino, spesso dimenticati dai principali flussi di traffico. La Coppa delle Nevi 2025 sarà valida anche per l’8° Memorial Vittorio Minasi e per il Trofeo Ecotur – Riviera dei Cedri.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere il territorio attraverso l’automobilismo, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra natura, storia e cultura locale. Il format, che prevede medie di velocità al di sotto dei 40 km/h e traffico aperto, consente di ammirare il paesaggio senza fretta, con soste in località che meritano di essere riscoperte.

La manifestazione avrà anche uno scopo benefico, con una raccolta fondi destinata all’associazione “Luce di Luna”, impegnata nel supporto alle famiglie colpite da malattie genetiche rare.

Giancarlo Formica, presidente ECOtur, sottolinea il carattere innovativo della competizione: “La formula di quest’anno è inedita, perché unisce mare e montagna, la Riviera dei Cedri e il Parco del Pollino. Il nostro obiettivo è far vivere la storia dell’automobilismo d’epoca e promuovere il territorio attraverso un percorso emozionante. Sabato 22 marzo accoglieremo gli equipaggi al Santa Caterina Village di Scalea per la registrazione e la prova spettacolo alla Villa Comunale. Domenica 23 marzo, la carovana partirà da Diamante per un viaggio tra le bellezze del territorio, con l’arrivo alla pista karting Sunday Club di Santa Domenica Talao, dove si terrà la prova spettacolo finale. Infine, torneremo al Santa Caterina Village per il pranzo e la premiazione alla presenza delle autorità politiche e sportive. Voglio ringraziare – conclude Formica – il presidente di Asa Castrovillari, Massimo Minasi, per averci coinvolto in questa esperienza accettando di portare la Coppa delle Nevi sul nostro territorio”.