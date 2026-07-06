A Scalea torna “Visioni d’Autore”: la cultura diventa un progetto permanente

Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso culturale destinato a proseguire durante tutto l’anno. È questa la filosofia che accompagna il ritorno di “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, il cartellone promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scalea, che prenderà il via il 9 luglio al Palazzo dei Principi Spinelli con la presentazione del romanzo Intrighi pericolosi di Egidio Sproviero, pubblicato da Edizioni Clandestine.

L’iniziativa rappresenta uno dei pilastri della programmazione culturale dell’amministrazione comunale, affiancandosi al progetto “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro”, dedicato alla valorizzazione della storia e dell’identità cittadina. Due percorsi distinti ma complementari, accomunati dall’obiettivo di rendere la cultura una presenza costante nella vita della comunità.

«Quando abbiamo iniziato questo percorso ci siamo posti una domanda semplice: una città può limitarsi a organizzare eventi oppure può costruire una vera identità culturale? Noi abbiamo scelto la seconda strada», afferma l’assessore alla Cultura Annalisa Alfano.

Secondo l’assessore, la scelta dell’amministrazione è stata quella di superare la logica delle iniziative isolate per costruire una programmazione stabile e riconoscibile. «La cultura è il modo in cui una comunità racconta se stessa, custodisce la propria memoria e immagina il proprio futuro. Per questo abbiamo lavorato affinché Scalea potesse vivere la cultura durante tutto l’anno, attraverso libri, musica, arte, storia e occasioni di confronto».

Nel corso dell’ultimo anno il Palazzo dei Principi Spinelli è diventato il fulcro dell’attività culturale cittadina, ospitando presentazioni di libri, mostre, incontri, conferenze ed eventi artistici. Un percorso che, spiega ancora Alfano, punta a consolidarsi nel tempo. «Non volevamo semplicemente organizzare una stagione di eventi. Volevamo costruire un metodo di lavoro, creare continuità, mettere in rete istituzioni, associazioni, librerie e operatori culturali e restituire al Palazzo dei Principi Spinelli il ruolo di casa della cultura della nostra comunità».

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scalea in collaborazione con la Pro Loco Scalea, la Libreria Ubik Vittoria e la Libreria Basile.

Dopo l’incontro inaugurale con Egidio Sproviero, il calendario proseguirà il 5 agosto con Erica Cassano (Duramadre, Garzanti), il 19 agosto con Giuseppe Farese (Punizione a due, Homo Scrivens), il 25 agosto con Aldo Scoppetta (Un uomo buono nei lager, Armando Editore), il 30 agosto con Chiara Francini (Le querce non fanno limoni, Rizzoli) e si concluderà il 10 settembre con Giuseppe Scopelliti, autore di Io sono libero (Pellegrini Editore).

L’appuntamento inaugurale assume anche un valore simbolico. Proprio durante la precedente edizione della rassegna, presentando un suo precedente libro, Egidio Sproviero aveva annunciato al pubblico di Scalea l’uscita di Intrighi pericolosi, dando appuntamento all’estate successiva. Un impegno mantenuto che conferma il rapporto di continuità instaurato tra la manifestazione, gli autori e i lettori.

«Se oggi Scalea può contare su una programmazione culturale che accompagna cittadini e visitatori durante tutto l’anno, è perché dietro ogni iniziativa c’è una visione condivisa e un lavoro quotidiano che coinvolge l’Amministrazione comunale e le tante realtà del territorio che hanno scelto di camminare insieme a noi», conclude Annalisa Alfano.