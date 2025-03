A scuola con la Guardia di Finanza: incontri con gli studenti del convitto nazionale “Pasquale Galluppi” di Catanzaro

Proseguono gli incontri nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità Economica” relativo al Protocollo d’intesa, stipulato il 19 settembre 2024, tra la Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzato a promuovere i temi della legalità e, in particolare, di quella economico-finanziaria.

Oggi i finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno incontrato, nell’Aula Magna del Convitto Nazionale “Pasquale Galluppi” di Catanzaro, le classi del 4° e 5° anno del Liceo Classico per parlare di cultura della legalità economica con l’obiettivo di rafforzare nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza della giustizia, del rispetto delle regole e della civile convivenza, sensibilizzandoli sul ruolo che ciascuno può avere nella costruzione di una società più equa.

Le Fiamme Gialle, nel corso degli incontri, hanno illustrato agli studenti le attività svolte dal Corpo, quale organo di polizia vicino ai cittadini di cui difende il bene fondamentale delle libertà economiche, con particolare riferimento al contrasto delle droghe, alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, alla tutela del diritto d’autore e del “Made in Italy”.

Al termine della lezione è stata effettuata una dimostrazione delle unità cinofile del Corpo con il cane “TATANKA” nel corso della quale è stata organizzata un’operazione di servizio nel settore degli stupefacenti con la ricerca e il ritrovamento di droga simulata celata all’interno di una valigia.

Notevole è stato l’interesse degli studenti e numerose sono state, infatti, le domande rivolte ai finanzieri presenti.

Nell’ambito delle finalità formative e divulgative della cultura della legalità promosse dalla Guardia di Finanza, gli incontri con gli istituti scolastici della provincia di Catanzaro hanno avuto inizio il 14 ottobre del 2024 e, ad oggi, hanno coinvolto quasi 1.500 studenti.

Infine, per i ragazzi che sono prossimi al conseguimento del diploma di maturità, interessati ad intraprendere una carriera militare all’interno della Guardia di Finanza, sono state illustrate le varie opportunità e le modalità di accesso e selezione regolamentate nei diversi bandi che, annualmente vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ultimo in ordine di tempo il bando di concorso pubblicato il 24 febbraio 2025 relativo al reclutamento di nr. 1198 Allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, per l’anno accademico 2025/2026, le cui domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 26 marzo prossimo.