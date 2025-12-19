A Settingiano progetto Sole e CER Ensieme: energia solidale al servizio della comunità

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, presso il Teatro Comunale, nella Città di Settingiano, l’incontro pubblico dedicato al Progetto Sole e alla CER Ensieme Settingiano, promosso in collaborazione con la Fondazione Ensieme.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione attenta e interessata, confermando l’attenzione del territorio verso temi centrali come povertà energetica, sostenibilità ambientale e condivisione dell’energia.

A moderare il convegno è stato il giornalista Matteo Pirritano, che ha aperto i lavori sottolineando come il Progetto Sole rappresenti un modello concreto di energia solidale, capace di trasformare la transizione energetica in uno strumento di inclusione sociale.

Nel suo intervento, il sindaco Antonello Formica ha evidenziato la volontà della Città di Settingiano di investire in un percorso innovativo e partecipato:

«Parlare di energia oggi significa parlare di diritti, di comunità e di futuro. Con il Progetto Sole e la CER Ensieme Settingiano abbiamo voluto costruire un modello capace di generare benefici reali per i cittadini e per il territorio».

Nel corso dell’incontro è stato ricordato come nell’ambito del Progetto Sole, sostenuto dalla Regione Calabria attraverso l’Avviso pubblico ADP 2022–2024 (D.Lgs. n. 117/2017), siano già stati donati gratuitamente due impianti fotovoltaici da 3 kW a due cittadini settingianesi, a testimonianza di un’azione concreta di contrasto alla povertà energetica.

L’ingegnere Antonio Procopio, Direttore Generale della Fondazione Ensieme, ha illustrato i risultati già raggiunti e le prospettive future del progetto, soffermandosi sul ruolo strategico della CER Ensieme Settingiano:

«Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una grande opportunità perché permettono di condividere l’energia e i benefici economici anche con chi non può installare un impianto. Il Progetto Sole dimostra che l’energia può diventare un vero bene comune».

La parte finale dell’evento è stata dedicata al dialogo con il pubblico, con domande e approfondimenti sulle modalità di funzionamento della CER Ensieme Settingiano e sulle opportunità offerte dal progetto.

Visto il particolare interesse dimostrato dai presenti, che si sono intrattenuti per oltre due ore in un confronto partecipato e costruttivo, la Città di Settingiano e la Fondazione Ensiemehanno annunciato l’impegno a riproporre l’incontro con la cittadinanza già nei prossimi mesi, per proseguire il percorso di informazione e coinvolgimento sul Progetto Sole e sulla CER Ensieme Settingiano.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti della Città di Settingiano e della Fondazione Ensieme, rinnovando l’impegno a proseguire un percorso condiviso che metta l’energia al servizio dei cittadini e del territorio.