A Soverato primo comune della provincia a dotarsi del sistema per comunicare con i cittadini sordi in caso di emergenza

Nota del Sindaco di Soverato Daniele Vacca Soverato diventa un esempio concreto di inclusione e innovazione: รจ il primo Comune della provincia di Catanzaro โ€“ e il secondo in tutta la Calabria dopo Jonadi (VV) โ€“ ad aver firmato il ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ผ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฑโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—นโ€™๐—”๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—˜๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ฃ๐—ฆ, grazie alla preziosa collaborazione del ๐—Ÿ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—–๐—น๐˜‚๐—ฏ ๐—ฆ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ.

Un traguardo importante, raggiunto con determinazione dallโ€™Amministrazione comunale guidata dal ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—ฉ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ, che consente oggi di attivare il servizio โ€œ๐—ฆ๐—ข๐—ฆ ๐—˜๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถโ€ attraverso lโ€™App ๐˜”๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ช๐˜ถ๐˜ฎ, uno strumento innovativo che garantisce un contatto rapido, efficace e accessibile tra il Corpo di Polizia Locale e le persone sorde, residenti e non, in situazioni di emergenza.

La decisione nasce dopo lโ€™interesse dimostrato dal Sindaco Vacca in occasione del convegno โ€œ๐——๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒโ€, tenutosi lo scorso 22 marzo nella Sala Consiliare โ€œBruno Mantiโ€, organizzato da otto Club Lions, tre Zone e una Circoscrizione della Decima Lions โ€“ Distretto 108Ya. Durante lโ€™evento, il Presidente di Emergenza Sordi APS, ๐—Ÿ๐˜‚๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฅ๐—ผ๐˜๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ, aveva illustrato lโ€™efficacia dellโ€™App Municipium nelle situazioni emergenziali, in particolare per le pubbliche amministrazioni.

โ€œQuesta firma โ€“ ha dichiarato il Sindaco Daniele Vacca โ€“ รจ molto piรน di un atto formale. รˆ la testimonianza di una visione politica che mette al centro lโ€™uguaglianza, la sicurezza e la dignitร di ogni cittadino, senza alcuna distinzione. Abbiamo il dovere, come istituzioni, di abbattere ogni barriera, anche quelle piรน invisibili, e questo progetto rappresenta un passo concreto in questa direzione.โ€

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Maggioli SpA, l’app ๐˜”๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ช๐˜ถ๐˜ฎ sarร dotata di una funzione gratuita e dedicata per lโ€™invio delle segnalazioni da parte delle persone sorde in tempo reale. Il sistema, che utilizza la geolocalizzazione, permetterร agli utenti di indicare il luogo dellโ€™emergenza, allegare foto, scrivere un messaggio e seguire lโ€™evoluzione della segnalazione tramite la cronologia.

โ€œSoverato vuole essere una cittร inclusiva e moderna โ€“ aggiunge il Sindaco โ€“ e questo protocollo si inserisce pienamente nella nostra politica sociale, che ha come obiettivo quello di non lasciare nessuno indietro, garantendo pari opportunitร e strumenti di accesso ai servizi fondamentali.โ€

Con questa iniziativa, Soverato non solo si colloca tra i comuni virtuosi a livello regionale, ma dimostra concretamente che lโ€™inclusione รจ una scelta politica quotidiana, che passa dai fatti e non solo dalle parole.