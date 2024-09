A Taurianova Jack Alviano canta nel corso della festa di Maria Santissima della Montagna

A Taurianova, sua città natale, il cantautore Jack Alviano, nell’ambito del suo Tour denominato “Sulle tracce di Rino Gaetano e…dintorni”, ha tenuto un concerto straordinario, dall’alto tasso emotivo, che ha visto il pubblico delle grandi occasioni seguire con interesse lo spettacolo.

Certo, Jack Alviano giocava in casa, è vero, ma come spesso capita nella vita di un artista, in terra natìa più facilmente si delude anziché sorprendere.

E Jack non ha deluso le aspettative, anzi ha confermato le sue autentiche doti artistiche, mostrandosi sul palco da sùbito come vero leone da palcoscenico, facendo vedere di che pasta è fatto il suo talento.

Un talento naturale, cristallino, vero, sgombro da sofisticati e furbeschi accorgimenti tecnologici (della serie autotune, voci guida , gobbo ecc..) dei quali non potevano non accorgersi i vecchi dirigenti RCA, in primis il Presidente Ennio Melis, nonché il grande autore Franco Migliacci l’autorevole scopritore di talenti, il compianto Lilly Greco; tutto considerato a suo favore hanno sottoscritto un contratto discografico diventando Alviano uno dei giovani cantautori di punta dell’ammiraglia discografica.

Pertanto, grazie al suo carisma e talento, veniva invitato in qualità di ospite, in varie trasmissioni televisive in Rai, Mediaset e TeleMonteCarlo come giovane cantante interpretando brani di cui è autore.

Vanta, inoltre, una proficua collaborazione con la mitica “Orchestra Italiana” di Renzo Arbore, sfociata nella pubblicazione di un disco singolo dal titolo “Missione”.

Insomma un artista a tutto tondo, che non smette mai di meravigliare. Sul palco salta e balla come un grillo, l’energia che sprigiona, arriva direttamente alla gente, in un’escalation di emozioni.

Fresco come una rosa, riesce sempre a tenere alta l’attenzione del pubblico che coinvolto canta in piazza, nel mentre, Jack, interpreta i brani di Rino, con chiara e spiccata aderenza ai brani originali.

Tutto ciò è reso possibile grazie ad una crescita artistica ormai consolidata, ma anche e, soprattutto, alla sua band, “I Mulini a vento”, composta da seri professionisti, che seguono Jack da oltre un ventennio e verso la quale band mostra sul palco infinita riconoscenza; questi i musicisti: Tore Lombardo alla batteria, Pasquale Mammone alla Fisarmonica, Saverio Caminiti alle tastiere, Gianni Buda al basso, Salvatore De Maio alla chitarra elettrica, Paolo Martino alla chitarra acustica, Vocalist Grace (al secolo Maria Grazia Zumbo).

Con il suo modo unico di cantare Rino Gaetano, arricchito da un’invidiabile carica istrionica, coadiuvato nelle sue performance dalla bravissima e versatile vocalist Grace (i due si divertono con virtuosismi a giocare sul palco) Jack ha fatto vivere ai presenti una serata divertente, allegra, frizzante, interpretando non solo i grandi classici di Rino Gaetano, ma anche brani di sua composizione, con appassionata, contagiosa, intensa carica.

Alviano non ha solo cantato e saltato sul palco, ma con consumata maestrìa, ha anche interagito con il pubblico e come un’onda travolgente, è riuscito ha conquistare la gente plaudente anche con le sue narrazioni ed aneddoti riguardanti la vita e la carriera di Rino Gaetano, racconti che rendono sempre unici i suoi concerti.

Per oltre due ore, ironico, brillante con voce possente ed inconfondibile, Jack ha saputo condurre il pubblico, senza mai stancarsi, in un “crescendo rossiniano”, in un viaggio virtuale nel tempo, alla ricerca di “tracce” dell’indimenticabile e sempre attuale Rino Gaetano.

Lo ha fatto grazie alla presenza scenica magnetica, dimostrando di essere un artista completo, capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza unica e coinvolgente.

Dopo Taurianova il Tour riprende il suo cammino verso altre “piazze”, con Jack Alviano che, con la sua passione e il suo talento, continuerà a regalare emozioni, attraverso la sua musica riuscendo a fare breccia nel cuore di chi lo ascolta.

La serata ha avuto termine con il pubblico in piedi ad applaudire l’artista di casa, sulle note di “Ma il cielo è sempre più blu” che vuole essere un inno alla vita.

Jack Alviano è considerato dai suoi concittadini “ambasciatore” di Taurianova, città che orgogliosamente con onore rappresenta.

Pino Pardo