A Taurianova successo per il corso sulla gestione delle vie aeree e la rianimazione neonatale

Garantire ai neonati e ai bambini le migliori possibilità di cura fin dai primi istanti di vita significa investire nella formazione continua degli operatori sanitari.

Con questo obiettivo si è svolto presso il Centro di Formazione ad alta fedeltà dell’ASP di Reggio Calabria, nella sede di Taurianova, il corso dedicato alla stabilizzazione delle vie aeree e alla rianimazione neonatale, che ha riunito professionisti provenienti da diverse realtà sanitarie in un percorso altamente specialistico di aggiornamento teorico-pratico.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Dott.ssa Mariarosa Calafiore, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Polistena, presidente regionale della SIMEUP Calabria (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) e consigliere regionale SIP e SIN Calabria, nell’ambito di un più ampio percorso di crescita professionale volto ad elevare gli standard assistenziali in ambito neonatologico e pediatrico.

«La formazione rappresenta il primo e più importante strumento per garantire cure sicure e tempestive ai nostri piccoli pazienti sottolinea la Dott.ssa Calafiore.

Aggiornarsi costantemente significa essere pronti ad affrontare le situazioni più critiche con competenza, rapidità e spirito di squadra.»

«La formazione rappresenta uno degli investimenti più importanti che un’Azienda sanitaria possa compiere dichiara la Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Maddalena Berardi perché significa investire direttamente nella qualità dell’assistenza e nella sicurezza dei pazienti.

Eventi come questo testimoniano la volontà dell’ASP di Reggio Calabria di promuovere un modello sanitario fondato sull’aggiornamento continuo, sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze professionali.

Il Centro di Formazione di Taurianova rappresenta oggi una realtà strategica per il nostro territorio, capace di attrarre professionalità di alto livello e di favorire una preziosa collaborazione con le società scientifiche e con le eccellenze di altre regioni.

Rafforzare la preparazione degli operatori significa offrire ai cittadini, e in particolare ai bambini e ai neonati, cure sempre più tempestive, appropriate e sicure.»

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è stato il forte valore della collaborazione interregionale.

Il corso ha infatti consolidato un virtuoso asse tra Calabria e Sicilia, dimostrando come la condivisione di competenze e buone pratiche rappresenti una risorsa fondamentale per la crescita dell’intero sistema sanitario.

A guidare i partecipanti sono stati il Dott. Alessandro Arco, presidente della SIMEUP Sicilia e coordinatore nazionale simulazione ad alta fedeltà SIMEUP e SIN e l’infermiere Andrea Rosace, rappresentante infermieristico della SIMEUP Nazionale, che hanno condotto le attività formative attraverso un approccio fortemente orientato al lavoro multidisciplinare.

Il messaggio emerso durante il corso è stato chiaro: nelle emergenze pediatriche nessun professionista opera da solo.

L’efficacia dell’intervento nasce dalla perfetta integrazione tra medici, infermieri e tutti i componenti del team assistenziale, chiamati ad agire con procedure condivise, comunicazione efficace e coordinamento costante.

Punto di forza del percorso è stata la simulazione medica ad alta fedeltà, metodologia oggi considerata tra gli strumenti più efficaci per la formazione sanitaria.

Grazie all’utilizzo di simulatori avanzati, i partecipanti hanno affrontato scenari clinici estremamente realistici, riproducendo situazioni di emergenza nelle quali esercitare non solo le manovre salvavita, ma anche tutte quelle competenze organizzative e relazionali – leadership, comunicazione, capacità decisionale e gestione dello stress che fanno la differenza nei momenti in cui ogni secondo può risultare determinante.

Ad ospitare il corso è stato il Centro di Formazione dell’ASP di Reggio Calabria di Taurianova, diretto dal Dott. Giovanni Calogero, con il prezioso supporto del Dott. Carlo Purorti e della Dott.ssa Valeria Surace.

La struttura continua a distinguersi quale punto di riferimento regionale per la formazione sanitaria avanzata, grazie a tecnologie all’avanguardia e ad un modello didattico orientato alla simulazione clinica, contribuendo in maniera concreta alla crescita professionale degli operatori e al miglioramento della qualità dell’assistenza.

Il corso ha rappresentato l’occasione per la presentazione di un’ulteriore innovazione tecnologica a servizio della formazione di alta qualità ovvero “la realtà virtuale aumentata “ attraverso visori che simulano scenari reali.

La riuscita dell’iniziativa conferma come la collaborazione tra aziende sanitarie, società scientifiche e professionisti altamente qualificati rappresenti la strada maestra per costruire una sanità sempre più moderna, competente e capace di offrire ai cittadini, fin dalla nascita, cure sicure, tempestive e di elevata qualità.