A Tropea anteprima nazionale terra madre (slow food)

Uno dei punti di forza dell’azione di governo dei turismi e della bellezza che ci ha riconosciutamente distinto negli anni scorsi e che abbiamo già riattivato sin dal nostro insediamento è rappresentato dall’aver intuito e promosso, in tempi non sospetti, il connubio efficace e competitivo del marketing territoriale con la valorizzazione dell’agroalimentare ed in generale delle produzioni e delle trasformazioni enogastronomiche di qualità.

Lo abbiamo fatto, per citare due soli esempi, investendo e costruendo sinergie virtuose con la Cipolla di Tropea e col Consorzio, così come lo abbiamo fatto con il Gal e con l’assessore regionale all’agricoltura Gallo per uno degli eventi più memorabili in termini di ricaduta e visibilità internazionale per Tropea, come la tappa di Masterchef nel borgo.

Ne eravamo e restiamo ancora più convinti: ambire ad attrarre target selezionati di visitatori significa anche e soprattutto essere nelle condizioni di costruire ed offrire all’ospite esperienze autentiche e di qualità, identitarie e distintive, dalla ricettività alla ristorazione.

Ed in questo perimetro, che misura il livello di attrattività ed il valore esperienziale della permanenza nella nostra città, la ricerca e la proposta sempre più diffusa, da parte della rete imprenditoriale e commerciale, di piatti da prodotti a filiera corta, rispettando ed anzi esaltando stagionalità e tracciabilità, valorizzando la narrazione territoriale e tutelando anche la sovranità alimentare, sono ingredienti-principe ed irrinunciabili di una destinazione che vuole alzare ulteriormente le proprie aspettative turistiche e quelle di qualità della vita dei residenti.

È con questa consapevolezza spiega il Sindaco Giovanni Macrì, ringraziando l’assessore Gallo per la sensibilità confermata e l’Arsac che siamo felicissimi di essere partner e co-protagonisti, insieme alla Regione Calabria, di un altro evento di portata nazionale ed internazionale e che collima perfettamente con la nostra visione e con le nostre strategie di posizionamento turistico verso l’alto.

Siamo ancora più contenti aggiunge Macrì di esser stati scelti come tappa del primo grande evento Slow Food, a distanza di poche settimane dalla scomparsa del suo fondatore, Carlo Petrini, la cui figura straordinaria, anzi tutto per la forza dirompente del suo messaggio etico sul valore del cibo e dell’alimentazione universale, sapremo sicuramente attualizzare e valorizzare, anche alla luce della nostra esperienza e dei progetti che abbiamo in mente di realizzare.

Organizzata insieme all’Arsac, con la direzione artistica di Slow Food Italia, Tropea ospiterà, infatti, l’anteprima nazionale di Terra Madre che si svilupperà in tre giorni di incontri e conferenze, show cooking e degustazioni, attività per famiglie e una mostra mercato con oltre 150 produttori delle reti Slow Food.

Promossa con il supporto di Piano Azione Coesione Pac, Unione Europea, il patrocinio di Conferenza delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con Slow Food Calabria la manifestazione anticipa il percorso verso la 16esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, in programma dal 24 al 27 settembre a Torino.

Nella tre giorni dedicata alla biodiversità, al cibo di qualità e alle tradizioni del territorio ci sarà spazio per le produzioni agroalimentari, alla valorizzazione degli extravergine e dei vini calabresi e mediterranei, laboratori interattivi per i più piccoli.