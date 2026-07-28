A Verbicaro torna dall’8 al 10 agosto 2026 “La Strada del Vino e dei Sapori”

Nel cuore del centro storico di Verbicaro, borgo simbolo della viticoltura e dell’identità enogastronomica calabrese, prende il via l’attesa manifestazione “La Strada del Vino e dei Sapori”.

Promosso dall’Associazione Vino e Sapori di Verbicaro, l’evento animerà il paese per tre serate consecutive dall’8 al 10 agosto trasformando le vie del borgo in un percorso itinerante di gusto, cultura e spettacolo.

A partire dalle ore 20:30, l’apertura degli stand gastronomici accoglierà visitatori e turisti per un viaggio unico tra i profumi e le ricette della tradizione contadina locale. Protagonista indiscusso sarà l’inconfondibile e pregiato Vino di Verbicaro, pronto ad accompagnare i piatti storici del territorio.

Il Percorso Gastronomico:

Gli stand proporranno un menù ricco ed identitario:

Fusilli fatti in casa conditi secondo la tradizione;

Cotiche e fagioli e la tipica ‘Ndughia e patate;

Pipe e patate e croccanti Frittelle con zucchine;

Le classiche Vrasciole (involtini di carne aromatizzata e speziata);

Salumi e formaggi locali.

Programma degli Spettacoli:

Giovedì 8 Agosto: Live Music con il duo Vietato Vietare (Giovanni & Emilia).

Venerdì 9 Agosto (ore 22:00): Spazio alla tradizione popolare con il Progetto Tarantella di Fortunato & Valentina: un viaggio tra i ritmi travolgenti dell’organetto e del tamburello.

Sabato 10 Agosto: Gran finale con la musica dal vivo di Vietato Vietare e la spettacolare esibizione a cura della Scuola di Ballo di Maria Pia Spingola.

L’Associazione Vino e Sapori di Verbicaro invita residenti, visitatori e turisti della Riviera dei Cedri a partecipare per vivere tre serate magiche all’insegna dell’ospitalità e dei sapori autentici della Calabria.