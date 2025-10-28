A Vibo Valentia si è svolto il XXIV Congresso Nazionale sulle Malattie Metaboliche

Tre giornate di confronto dedicate a diabete, metabolismo e obesità, con la presenza dei maggiori specialisti del settore che si sono incontrati per discutere strategie cliniche, soluzioni tecnologiche e terapie di nuova generazione.

Un messaggio di speranza e di innovazione nella tre giorni di confronto scientifico, organizzate sotto la presidenza di Giuseppe Crispino, endocrinologo e diabetologo vibonese, che ha curato l’organizzazione del congresso insieme a Giancarlo Tonolo, Presidente nazionale Simdo, che ha ribadito come l’approccio multidisciplinare sia oggi la chiave per una gestione efficace delle patologie metaboliche.

Un evento di confronto scientifico, ma anche di umanità, speranza e innovazione, dove la bellezza dell’arte orafa ha incontrato la ricerca e la salute, unendo simbolicamente scienza e arte.

Una sfilata quella del maestro Affidato che ha offerto ai partecipanti giunti da tutta Italia l’occasione di ammirare creazioni uniche della collezione “L’evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”.