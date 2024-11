A Villa San Giuseppe un ricordo dei caduti nelle guerre

Stamani a Villa San Giuseppe Don Francesco Velonà ha celebrato presso il locale Cimitero, la Santa Messa in onore dei defunti. E’ stata l’occasione per ricordare anche i caduti durante le due guerre. Un momento emozionante e particolarmente sentito.

“Quando nel Febbraio scorso fu costituita l’Associazione AMICI DI VILLA SAN GIUSEPPE………..dice Angelo Siclari Presidente dell’Associazione…………. tra gli eventi in programma abbiamo previsto il ricordo dei nostri compaesani che nelle due guerre non fecero ritorno a casa. Oggi lo abbiamo fatto davanti alla Lapide a loro dedicata, realizzata ben 54 anni fa nella Piazza Umberto I° del Paese, ma che di fatto è stata per fin troppo tempo ignorata. Ignorando questa lapide significa ignorare questi nostri compaesani. E noi questo non lo vogliamo.

Insieme alla Componente Nazionale Sommergibilisti Area Calabria, che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito ad organizzare insieme a noi……….continua Siclari………questa semplice cerimonia, certamente di elevato significato non solo storico, ma anche di fede e speranza abbiamo depositato una corona d’alloro.

Ringrazio Don Francesco Velonà, nostro Parroco che ha celebrato questo momento.

Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che è stata presente con il Presidente Enzo Marra.

Ringrazio il Maresciallo Pietro Insana, Comandante della Stazione Carabinieri di Catona, per essere stato qui stamani

Ringrazio per la presenza la Rappresentanza dei Cavalieri del “Nastro Verde” Calabria, decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, il Cav. Calogero Aquilina storico rappresentante dell’Associazione Marinai d’Italia Sezione di Reggio Calabria e Francesco Laganà dell’Associazione Sottufficiali della Provincia di Reggio Calabria

Con oggi l’Associazione AMICI DI VILLA SAN GIUSEPPE riprenderà a mantenere vivo il ricordo di questi figli di Villa San Giuseppe che hanno dato la vita per la nostra PATRIA.

Stiamo facendo delle ricerche ( non facili) per cercare di recuperare i nomi di costoro. Spero piano piano di portarlo a compimento.

Oggi abbiamo solo tre nomi, che stamani ho ricordato con grande emozione:

Giuseppe Giordano caduto in Libia mentre era su Nave Espero – erano le ore 20.15 del 28 Giugno 1940 che Nave Espero affondò dopo aver subito un bombardamento inglese.

caduto in Libia mentre era su Nave Espero – erano le ore 20.15 del 28 Giugno 1940 che Nave Espero affondò dopo aver subito un bombardamento inglese. Pasquale Pizzimenti caduto durante i bombardamenti il 25 Agosto 1943, al Fortino di Arghillà.

caduto durante i bombardamenti il 25 Agosto 1943, al Fortino di Arghillà. Messina Giuseppe, caduto durante i bombardamenti il 25 Agosto 1943, al Fortino di Arghillà.

Un ringraziamento, infine, al Dott. Rosario Scordo ci ha letto con vivo sentimento alcuni passaggi in ricordo di tutti i caditi delle guerre”……..conclude Angelo Siclari.

Ufficio Comunicazione

Associazione Amici di Villa San Giuseppe