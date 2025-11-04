A1 Femminile: la Smile Cosenza sfida la SIS Roma in trasferta

Mercoledì 5 novembre alle ore 20.00, le ragazze della Smile Cosenza Pallanuoto saranno protagoniste di una sfida avvincente nella piscina del Centro Federale di Ostia (Roma), dove affronteranno la SIS Roma guidata da Marco Capanna.

La partita si preannuncia intensa e combattuta: la SIS Roma è una delle squadre più attrezzate del campionato, ma la formazione calabrese non ha intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale.

Le ragazze di Cosenza arrivano con grinta e determinazione, pronte a giocarsi le proprie carte in un match difficile ma tutt’altro che impossibile.

Le parole dell’ambiente Smile Cosenza lasciano trasparire fiducia e voglia di dimostrare il proprio valore contro una delle big della Serie A1 femminile. La squadra ha lavorato duramente in settimana per prepararsi al meglio, consapevole che servirà una prestazione solida in ogni reparto.

Diretta streaming: Per tutti gli appassionati e tifosi, il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube Spazio AQA, offrendo la possibilità di seguire l’incontro anche da casa.

In bocca al lupo alle ragazze della Smile Cosenza: il sogno passa da Ostia!