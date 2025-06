A2 autostrada del Mediterraneo Anas: lavori di pavimentazione dello svincolo di Lamezia, in orario

Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale che Anas ha programmato lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare, in orario notturno, in prossimità dello svincolo di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

Nel dettaglio, a partire dalla notte tra domani venerdì 6 e sabato 7 giugno, per la durata di nove notti consecutive ad eccezione dei giorni festivi, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, sarà attiva la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Lamezia Terme.

Durante la chiusura, i veicoli in transito in direzione nord potranno usufruire dell’uscita allo svincolo Pizzo SS18 mentre i veicoli diretti a sud potranno utilizzare l’uscita allo svincolo di Falerna SS18.