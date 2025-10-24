A2 “Autostrada del Mediterraneo”: sopralluogo del commissario straordinario Claudio Andrea Gemme sul tratto da ammodernare tra Cosenza e Altilia

L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, in qualità di Commissario Straordinario di Governo per i lavori di ammodernamento della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul tratto stradale da ammodernare compreso tra Cosenza e Altilia.

“Siamo determinati – ha dichiarato Gemme – a proseguire nell’iter per completare l’ammodernamento della A2 in piena sinergia e collaborazione istituzionale con la Regione Calabria, il Governo e gli Enti locali. L’opera è di fondamentale importanza per il Paese e richiede procedure semplificate per l’approvazione dei progetti anche nell’ottica della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.”

Al sopralluogo hanno partecipato il Subcommissario per l’ammodernamento della A2 Fulvio Maria Soccodato, il Responsabile Anas per la Calabria Luigi Mupo, il Responsabile nuove opere Anas Calabria Massimiliano Campanella e il Responsabile Gestione Rete Anas Calabria Domenico Curcio.

A seguire, si è tenuto un incontro con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, durante il quale è stato fatto il punto anche su altri temi strategici come la statale 106 “Jonica” e la SS 182 “Trasversale delle Serre”. Per entrambe le opere, Anas ha sottoscritto protocolli di legalità volti a prevenire i rischi di interferenze della criminalità organizzata e a garantire la trasparenza dei lavori.

Nella serata di ieri, l’AD Anas Gemme aveva inoltre incontrato il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa.

Il progetto di ammodernamento tra Cosenza e Altilia prevede un investimento di circa quattro miliardi di euro su cinque lotti, per un tratto lungo circa 27 km. L’intervento include una variante agli attuali viadotti Ruiz e Stupino, che adotterà le stesse caratteristiche dei tratti già modernizzati dell’Autostrada A2.

Il tracciato, caratterizzato da pendenze elevate e curve strette, è già oggetto di interventi di manutenzione su pavimentazioni, barriere di sicurezza e viadotti. Anas ha in corso un piano straordinario di manutenzione per riqualificare il tratto con nuove pavimentazioni, barriere di protezione e risanamento dei viadotti. Proprio su questi ultimi sono in corso controlli tecnici e verifiche approfondite per definire gli interventi necessari a garantirne la sicurezza e la durata nel tempo.

L’ammodernamento complessivo del tracciato garantirà standard di sicurezza superiori e un comfort di guida elevato.