Abbattere liste d’attesa, Udicon promuove progetto rete digitale per accedere ai servizi di app Cup Calabria

CUP Calabria è la nuova applicazione per iOS ed Android messa in campo dalla Regione Calabria per semplificare l’accesso ai servizi sanitari abbattendo le liste d’attesa. Nonostante, però, rappresenti uno strumento fondamentale per agevolare gli utenti rimane ancora troppo poco conosciuta e utilizzata.

Anche per questo motivo, UDiCon ha aderito al progetto Rete Digitale, con l’obiettivo di assistere ed accompagnare i cittadini all’utilizzo di questo applicativo, fornendo supporto e informazioni utili.

È quanto fanno sapere Nico Iamundo e Ferruccio Colamaria, rispettivamente presidente regionale e presidente provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDiCon) condividendo preoccupazione per l’inefficacia prodotta fino ad ora da quella che, a tutti gli effetti, è una misura innovativa pensata per limitare i disagi.

In un contesto in cui la sanità calabrese è messa a dura prova dicono con liste d’attesa interminabili e disagi soprattutto nelle aree periferiche, l’App CUP Calabria può fare la differenza.

Attraverso questa funzione, infatti, è possibile prenotare visite specialistiche, esami e prestazioni sanitarie in modo semplice e veloce, direttamente dal proprio smartphone o computer, senza doversi recare necessariamente agli sportelli.

Eppure evidenziano i responsabili UDiCon solo il 12% dei calabresi utilizza l’App! È evidente che c’è bisogno di una maggiore informazione e di una comunicazione più efficace per far conoscere questo strumento così che sia fruibile da tutti i cittadini.

L’obiettivo della nuova iniziativa promossa dal Comune di Corigliano – Rossano e alla quale Udicon ha aderito, è di colmare il divario digitale e rendere più accessibili i servizi sanitari a tutti, soprattutto a chi vive nelle aree più isolate della regione.

Siamo convinti, infatti, che un maggiore utilizzo dell’applicativo, accessibile da ogni device, possa contribuire a ridurre le liste d’attesa e a migliorare l’efficienza del sistema sanitario calabrese.

Dalla consultazione dei tempi medi di attesa per la fruizione di prestazioni specialistiche del servizio sanitario pubblico alla prenotazione con ricetta dematerializzata, ricetta rossa e in regime di libera professione; dalla visualizzazione dello storico delle prenotazioni effettuate alla stampa dei promemoria di prenotazione per finire alla modifica e all’annullamento di un appuntamento.

Sono queste alcune delle tante funzioni esplorabili attraverso CUP Calabria e a portata di click.

Per chiunque avesse bisogno di supporto nell’accedere a questa preziosa risorsa in rete concludono Iamundo e Colamaria ci si può rivolgere ad uno dei nostri sportelli presenti sui territori e attraverso il Codice Fiscale associato alla ricetta oppure lo SPID/CIE potrà ricevere assistenza da parte degli operatori UDiCon.