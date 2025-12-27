Abbentu dei Mattanza: il canto della Natività a Borgo Nocille il 28 dicembre

Nel cuore del Natale, tra silenzi, luce e condivisione, Borgo Nocille si illumina ancora di più ritrovando la sua dimensione più autentica. I profumi del fuoco a legna si mescolano ai canti antichi e il borgo con la sua atmosfera da presepe si trasforma in una scenografia viva, sospesa tra memoria e presente.

È in questo contesto che sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 19:00, Borgo Nocille accoglie il ritorno dei Mattanza con “Abbentu”, una rievocazione musicale e rituale della Natività, inserita nel calendario degli appuntamenti natalizi che animano il borgo tra le colline pellaresi.

Con “Abbentu”, la storica formazione calabrese che porta avanti da decenni un percorso di ricerca e valorizzazione della cultura mediterranea, propone una lettura originale della Natività, intrecciando canti tradizionali, testi popolari e brani inediti tratti dal proprio archivio storico.

Mario Lo Cascio (chitarra, lira calabrese e voce del gruppo), Rosamaria Scopelliti (voce del gruppo) e gli altri membri dei Mattanza raccontano, dunque, la natività, attraverso testi tradizionali e un copione scritto dal drammaturgo Lorenzo Praticò.

Con un racconto recitato e le canzoni, scritte appositamente per lo spettacolo e tratte dall’archivio del gruppo, Abbentu mette al centro l’umanità dei personaggi di quell’evento storico. Non si tratta di una semplice esecuzione musicale, ma di un racconto corale in cui la musica diventa narrazione.

Ne nasce una musica che è promessa e speranza, un Avvento che parla al presente senza rinunciare alle radici e nel ricordo di Mimmo Martino, storico fondatore del gruppo, la cui poesia e il cui spirito continuano ad orientarne la rotta.

Per Demetrio Laganà, presidente dell’associazione Borgo Nocille, quello dei Mattanza è sempre un gradito ritorno. «Accogliamo ogni volta con piacere questo gruppo, che è stato già qui con Origini 4 in occasione di Autunno al Borgo e che continua a ripercorrere le radici culturali nel segno delle tradizioni del nostro territorio», afferma.

Con Abbentu “siamo pienamente nello spirito natalizio: le loro canzoni continuano a raccontare una resistenza culturale e una memoria del Mezzogiorno che vive attraverso la musica, anche sotto Natale».

L’evento del 28 dicembre sarà accompagnato dall’Apericena del Borgo, con prodotti tipici del territorio, cucinati su fuoco a legna.

Un momento conviviale che completa l’esperienza musicale e restituisce il senso più profondo di Borgo Nocille come luogo di incontro e comunità.

Per il concerto e l’apericena è obbligatoria la prenotazione al numero 328 1722545

Il concerto dei Mattanza si inserisce in un calendario più ampio che accompagna il borgo fino all’inizio del nuovo anno.

Tra i prossimi appuntamenti:

il 30 dicembre dalle ore 15:00 il Trekking someggiato, una passeggiata tra sentieri e paesaggi in compagnia degli asinelli;

il 2 gennaio alle ore 19:30, uno spettacolo con la lira: musiche antiche e melodie per inaugurare il nuovo anno.

Ad ogni evento sarà possibile degustare prodotti tipici del territorio, rafforzando il legame tra cultura, natura e convivialità.