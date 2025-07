ABT Festival: domani 19 luglio penultima tappa a Casali del Manco sulla Sila

BOLOGNA :: 18/07/2025 :: Ultimo giro di boa per ABT Festival, il festival nazionale in 14 tappe per promuovere Appennino Bike Tour – la ciclovia dell’Appennino lunga 3100 km che unisce l’Italia – partito lo scorso 20 giugno dalla Liguria per arrivare in Sicilia il 20 luglio: sabato 19 luglio, nella sua penultima tappa, il festival arriverà a Casali del Manco, giovane comune montano della provincia di Cosenza, in Calabria, nato nel 2017 dalla fusione di cinque ex comuni, Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. Situato nel cuore della Sila Grande, è immerso in un contesto naturale di straordinaria bellezza, fatto di boschi secolari, valli silenziose e paesaggi mozzafiato. Un territorio ideale per gli amanti del turismo lento e dell’escursionismo, grazie alla vicinanza con il Parco Nazionale della Sila e ai numerosi sentieri che lo attraversano. Ricco di tradizioni, sapori autentici e accoglienza calorosa, Casali del Manco è un luogo dove la natura incontra la storia locale.

“Ospitare l’ABT Festival è per noi un’occasione preziosa per valorizzare il nostro territorio, promuovere il cicloturismo, la cultura, la natura e le tradizioni locali – sottolinea Francesca Pisani, sindaco di Casali del Manco – è un punto di riferimento per chi ama la montagna e la scoperta lenta: tra borghi affascinanti, sapori autentici e panorami mozzafiato nel cuore del Parco Nazionale della Sila, vogliamo offrire un’esperienza completa e sostenibile. Lavoriamo ogni giorno per rendere il nostro Comune sempre più accogliente per i cicloturisti, puntando su progetti integrati, eventi sportivi e una rete di percorsi che raccontano il territorio attraverso la natura e il benessere.”

Ricco il programma della manifestazione, che si svolgerà nella suggestiva Silvana Mansio, località montana all’interno del territorio comunale, nel cuore della Sila Grande, a circa 1400 metri di altitudine. Il villaggio dell’ABT Festival aprirà alle ore 8.30, con stand, musica e la consegna delle borse agli iscritti alla pedalata ecologica. La partenza della pedalata è prevista per le ore 9.30 circa: un percorso immerso in un paesaggio fiabesco tra fitti boschi di conifere, che toccherà anche la riserva naturale dell’Ariamacina, area protetta di straordinaria bellezza affacciata sull’omonimo lago. Tra le tappe, anche una sosta a “La Locomotiva”, molto più di un semplice locale: un luogo dove la cucina calabrese incontra la convivialità di montagna, tra sapori genuini e musica dal vivo. Alle 10 aprirà l’area talk e convegni, alle 11.30 l’area food organizzata dal GAL Sila, per far degustare e promuovere i cibi silani. Nel villaggio, anche un’area gioco ciclismo per bambini, dove i più piccoli possono imparare divertendosi le regole della bici e della sicurezza stradale.

”Crediamo fortemente che nuovi paradigmi di sviluppo basati sulle risorse territoriali possano dare slancio a queste aree e contribuire alla crescita complessiva del paese – commenta Francesco De Vuono, direttore Gal Sila Sviluppo – In particolare il binomio cibo-territorio rappresenta un asset su cui puntare per la valorizzazione dell’autenticità e l’identità dei luoghi più interni. Per queste ragioni attraverso il progetto di cooperazione filiere corte e mercati locali a valere sulla misura 19.3 del Psr Calabria 2014-2022 abbiamo allestito un’area food all’interno del villaggio per far degustare e promuovere i cibi autentici a km0 del territorio silano”.

Un modo per promuovere il territorio e il turismo sostenibile: se ne discuterà nel momento istituzionale più importante della giornata, il Forum per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino, previsto per le ore 15 a cui sono stati invitati tra gli altri anche l’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese e il Commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise. A fare gli onori di casa, il sindaco di Casali del Manco Francesca Pisani e il Direttore Generale di Vivi Appennino e promotore del Festival Enrico Della Torre.