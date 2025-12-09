Accademia della Scherma Reggio Calabria: un weekend da protagonista assoluta nelle qualificazioni regionali

Un fine settimana intenso e ricco di emozioni, quello del 6 e 8 dicembre 2025 al Palascherma di Lamezia Terme, che ha visto l’Accademia della Scherma Reggio Calabria confermare, ancora una volta, il proprio ruolo di riferimento nel panorama schermistico regionale.

Con tre titoli conquistati, un totale di undici piazzamenti a podio e quattro pass per le prossime competizioni nazionali, la società reggina archivia una delle migliori prove degli ultimi anni.

Le gare di qualificazione si aprono con il primo acuto della giornata: Mattia Bellesso primo posto nella qualifica regionale Spada Cadetti Maschile, imponendo un ritmo superiore e una sicurezza che gli permettono di dominare una gara di altissimo livello tecnico.

Sul podio sale anche Gabriele Cristiano, autore di un percorso brillante culminato nel terzo posto. A completare l’ottimo quadro della categoria, il settimo posto di Andrea Cama, che sfiora la qualificazione nazionale, e le prove solide di Enrico Bonavoglia e Fabrizio Pellicanó, in evidente crescita.

Nella Spada Cadetti Femminile, arrivano segnali molto positivi da Maria Bentivogli, Grace Sorridente e Chiara Perlina, tutte protagoniste di assalti ben gestiti e di un percorso tecnico in continuo miglioramento.

Nella Spada Giovani Maschile, Bellesso e Cristiano si confermano tra i migliori interpreti del weekend: il primo chiude ottavo, il secondo sesto, confrontandosi con avversari più esperti e dimostrando maturità e determinazione.

Il secondo titolo di giornata porta la firma di Anna Bentivogli, assoluta dominatrice della Spada Giovani Femminile: una gara condotta con lucidità, intensità e personalità, che le consegna meritatamente il gradino più alto del podio.

Da sottolineare anche il settimo posto di Grace Sorridente, sempre più punto di riferimento del gruppo.

La domenica consegna alla società il terzo titolo del weekend grazie ancora ad Anna Bentivogli, protagonista di una prova impeccabile nella Spada Assoluti Femminile.

A rendere storico il risultato è il podio interamente targato Accademia della Scherma Reggio Calabria, con Alessandra Villa al secondo posto e Grace Sorridente in terza posizione.

Completano lo straordinario quadro il quinto posto di Maria Bentivogli e il nono di Chiara Perlina, confermando la profondità tecnica e la compattezza del gruppo.

Tre titoli regionali, undici piazzamenti a medaglia e quattro qualificazioni per le competizioni nazionali: l’Accademia della Scherma Reggio Calabria esce dalle qualificazioni con un bottino eccezionale e la certezza di aver imboccato la strada giusta.

Numeri e risultati che testimoniano la qualità del lavoro svolto, la crescita costante degli atleti e la solidità di un progetto sportivo che continua a dare frutti.

Un weekend che resterà nella memoria della società reggina, proiettata ora verso le imminenti sfide nazionali con entusiasmo, consapevolezza e un gruppo più forte che mai.