Accademia delle Imprese Europea: Vincenzo Gentile nominato Direttore Sviluppo Territoriale e Relazioni Esterne

L’Accademia delle Imprese Europea annuncia con grande soddisfazione la nomina del socio Vincenzo Gentile a Direttore Sviluppo Territoriale e Relazioni Esterne. Un incarico prestigioso che rafforza l’organico dell’Accademia, impegnata nella promozione e nella tutela del Made in Italy e delle Identità Territoriali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha riconosciuto nel suo profilo le competenze ed esperienze adatte al ruolo.

“Nell’ottica di quelli che saranno i prossimi obiettivi di Accademia” dichiara il Presidente Giuseppe Ariobazzani“ la figura di Vincenzo Gentile è indispensabile per la nuova pianificazione ed espansione su tutto il territorio nazionale”

«È con grande onore che accolgo questo prestigioso incarico da “Accademia delle Imprese Europea”, un ruolo che mi riempie di orgoglio e responsabilità verso un’associazione di categoria pronta a compiere un ulteriore salto di qualità», ha dichiarato il Dott. Vincenzo Gentile.

«Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Presidente Giuseppe Ariobazzani e a tutto il direttivo nazionale per la fiducia che hanno riposto in me. Questa nomina non è solo un riconoscimento personale, ma un’opportunità straordinaria di contribuire a una causa che mi sta molto a cuore».

Vincenzo Gentile, da domani, si immergerà pienamente nel nuovo ruolo, mettendo a disposizione dell’associazione la sua vasta esperienza e competenze.

«Siamo all’inizio di un grande percorso che intraprenderemo insieme, affiancando il Presidente Giuseppe Ariobazzani e l’intero Direttivo», ha aggiunto.

Particolarmente significativo il tempismo di questa nomina, che arriva a sole una settimana dal riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, avvenuto il 10 dicembre 2025. «È un traguardo che ci riempie di orgoglio e che ci spinge a lavorare con maggiore determinazione», ha sottolineato Gentile.

«Il nostro obiettivo sarà quello di mettere in campo una serie di progetti, iniziative e azioni affinché le aziende italiane siano riconosciute, tracciate e valorizzate in tutto il mondo.

Il Made in Italy è un’eccellenza mondiale, e il mio contributo, insieme al Presidente e a tutto il direttivo, sarà quello di ampliare la tutela di questo marchio straordinario».

L’Accademia delle Imprese Europea, guidata dal Presidente Giuseppe Ariobazzani, continua così il suo impegno nella valorizzazione delle identità territoriali, della tracciabilità dei prodotti e della promozione delle imprese italiane, in un momento storico di grande rilancio per le eccellenze del nostro Paese.