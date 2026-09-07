Accelerare competitività ed innovazione: tecnologie 5.0, innovazione aperta e accesso ai fondi europei

Unioncamere Calabria – sportello regionale della rete europea Enterprise Europe Network (EEN), con il supporto tecnico – scientifico di EIT Manufacturing South avvia un qualificato percorso integrato di formazione, analisi e sviluppo tecnologico per accelerare innovazione, competitività, trasferimento tecnologico e accesso ai fondi europei a favore delle imprese calabresi.

L’iniziativa valorizza, in maniera sinergica e complementare, le attività già messe in campo da Unioncamere Calabria in qualità di partner del progetto di cooperazione territoriale C4T – Companies4Tomorrow (Supporting knowledge capacity in ICT to encourage digital innovation in the GR-IT companies) finanziato dal Programma di cooperazione territoriale Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 al fine di colmare il gap digitale del bacino del Mediterraneo attraverso una stretta sinergia tra il mondo della ricerca e le esigenze reali delle imprese.

L’iniziativa rappresenta, certamente, un’opportunità concreta per valorizzare il potenziale delle imprese calabresi e contribuire alla costruzione di un ecosistema innovativo pienamente integrato nelle dinamiche europee.

Il percorso integrato, in agenda tra settembre ed ottobre 2026 ed i primi mesi del 2027, si terrà presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme, avrà inizio con un primo workshop formativo dedicato ai fondi europei, pensato per aiutare le PMI a muoversi con maggiore sicurezza tra bandi, open call e opportunità di finanziamento.

Seguirà un ciclo di incontri formativi in presenza e dal taglio operativo, finalizzato ad introdurre le tecnologie chiave delle Industrie 4.0 e 5.0 nel corso del quale verranno trattati i metodi dell’innovazione aperta e della collaborazione con le start up ed esplorati i mondi virtuali, la stampa 3D e le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella manifattura.

Ciascun appuntamento combinerà spiegazioni accessibili, casi d’uso reali e momenti di confronto aiutando le imprese a immaginare in che modo l’implementazione di tali tecnologie possa generare valore all’interno dei propri processi produttivi.

Il rilascio dell’attestato di partecipazione verrà riconosciuto ai soggetti che avranno totalizzato almeno l’80% di frequenza alle attività formative.

Accanto alla formazione, il percorso include delle sedute di Assessment aziendale individuale per analizzare processi, competenze e tecnologie già in uso, valutarne la maturità e definire una roadmap di sviluppo ad hoc.

Nel dettaglio:

Workshop “Formazione progettuale, opportunità di innovazione e accesso ai fondi europei”

24 settembre 2026 | 09.30 – 12.00

Panoramica delle principali opportunità (EIT, Horizon Europe, Cascade Funding) e strategie per l’identificazione di opportunità coerenti, accesso alle reti europee e costruzione di proposte efficaci.

Formazione tecnologica e casi d’uso

15 ottobre 2026 | 10.00 – 17.00

Sessione 1 – Open innovation, design thinking, collaborazione tra PMI e startup;

Sessione 2 – XR e Mondi Virtuali – prototipazione, controllo qualità, training immersivo.

22 ottobre 2026 | 10.00 – 17.00

Sessione 3 – 3D Printing: applicazioni industriali, integrazione nei processi, rapporto costi-benefici;

Sessione 4 – AI & Data: intelligenza artificiale per la manifattura, gestione dei dati, use case reali.

Sedute di assessment aziendale individuale novembre 2026

Il percorso integrato si concluderà all’inizio del 2027 con un evento B2B mirato a facilitare l’avvio di collaborazioni, sperimentazioni e progettualità future tra PMI, startup e provider tecnologici.

Come evidenziato dal Segretario generale di Unioncamere Calabria, Erminia GIORNO: «Questa iniziativa progettuale rappresenta un passo decisivo per rafforzare la capacità innovativa delle imprese calabresi.

Offriamo un percorso completo che unisce formazione, assessment, networking e accesso ai fondi europei, con l’obiettivo di generare un impatto reale sul tessuto produttivo regionale.»

Silvia ZANCARLI, Managing Director di EIT Manufacturing South, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di condividere con l’ecosistema calabrese un modello europeo di innovazione aperta, pratico e orientato ai risultati. Le PMI del territorio avranno accesso diretto a tecnologie avanzate, competenze specialistiche e opportunità di finanziamento, in grado di trasformare le idee in progetti concreti e competitivi.»

La partecipazione al percorso integrativo è gratuita, previa registrazione al seguente link , ed è riservata ad un numero limitato di imprese secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle registrazioni.

Accesso agli incontri formativi max trenta imprese ;

; Fruizione delle sedute di Assessment, a cura degli esperti di EIT Manufacturing South, max dieci imprese.

Per maggiori informazioni: link

Per ricevere assistenza:

Unioncamere Calabria – Desk Enterprise Europe Network

Dott.ssa Irene V. Lupis

i.lupis@unioncamere-calabria.it