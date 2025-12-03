Accordo Comune-Corepla: altri 4 “mangia-plastica” in città a Taurianova

Nuove apparecchiature cosiddette “mangia-plastica” verranno collocate nel territorio comunale grazie ad una convenzione che l’Ente è pronto a stipulare con il Corepla, Consorzio nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica.

La Giunta municipale infatti ha dato mandato agli uffici per dare seguito, nella parte conclusiva, alla procedura che lo stesso Esecutivo aveva avviato partecipando attraverso un atto di indirizzo del vice sindaco con delega all’Ambiente, Antonino Caridi alla manifestazione di interesse promossa dall’Anci nazionale, che aveva invitato i Comuni ad aderire al progetto “Recopet” lanciato da Corepla.

Alla “macchina mangia-plastica” già attiva in città, se ne aggiungono ora altre 4 che consentono ai cittadini – una volta conferite le bottiglie in Pet – di essere premiati con bonus e incentivi, potenziando pertanto quel sistema virtuoso della raccolta differenziata in cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi in questi anni ha investito in maniera massiccia.

Non a caso il 2025 consegna un quadro positivo nel quale sono confermati tutti gli standard ottimali che il sistema ha raggiunto, a partire da quello che riguarda l’abbondante superamento da luglio in poi della soglia del 70% di differenziata con punte anche fino al 75% ben oltre cioè l’obiettivo del 65% che è considerata la soglia obbligatoria minima a cui gli enti devono attenersi per godere delle premialità regionali e statali.

Si tratta in questo caso di una iniziativa particolareggiata che si affianca a quella che il Comune aveva avviato, anche attraverso una campagna informativa e comunicativa nelle scuole, per il riutilizzo del vetro.

«La sinergia che stabiliamo con quest’altra grossa realtà nazionale sotto l’egida dell’Anci afferma il vice sindaco Caridi ci consente un ulteriore passo in avanti sul piano di quella incentivazione di cui i cittadini e le aziende possono beneficiare nel momento in cui si liberano in maniera economicamente utile e ambientalmente sostenibile delle bottiglie di plastica.

Aggiungiamo un altro tassello prezioso in quell’avvincente mosaico del riutilizzo dei rifiuti che in questi anni, grazie al senso di responsabilità dei cittadini, abbiamo costruito dimostrando una volta di più che Taurianova partecipa con grandi numeri a quel processo epocale di cura dell’ambiente che è dettato anche dalla manutenzione del verde che prestiamo e da una raccolta dei rifiuti che si conferma efficiente e organizzata dal Comune in maniera sempre impeccabile».

«Così come è stato per il finanziamento di due nuovi pozzi di captazione sostiene il sindaco Biasi anche in questo caso va puntata l’attenzione sulla tempistica delle performance comunali che si confermano virtuosissime, tenuto conto che in estate, stagione dove di solito i sistemi di raccolta vanno in tilt visto l’aumento esponenziale della popolazione, a Taurianova abbiamo raggiunto la vetta del 75% di differenziata.

Vuol dire che continua a pagare la collaborazione delle famiglie e delle attività commerciali che abbiamo saputo richiedere e stimolare, partendo dalle scuole e individuando i più piccoli come i primi ambasciatori di una città che ha saputo investire nei settori dell’ambiente e della cultura.

L’asse ora stabilito con il Corepla conclude il sindaco Biasi conferma la capacità di questa compagine amministrativa di sapersi muovere, anche partecipando all’annuale assemblea nazionale dell’Anci, per ottenere con tempestività e intuito programmatorio quel giusto apprezzamento che amplia in maniera utile la gamma dei nostri partener autorevoli».