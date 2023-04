Accordo con Sorical, il sindaco f.funzioni Paolo Brunetti soddisfatto “Reggio si candida a fare da apripista”

Soddisfazione del Sindaco facente funzioni del comune di Reggio Calabria sull’accordo con Sorical.

L’odierno accordo tra il comune di Reggio Calabria e la Sorical S.p.A schiude la finalizzazione delle attività programmate dall’Autorità (Arrical) nell’ambito del servizio idrico integrato.

Nell’occasione, il Sindaco f.f. Paolo Brunetti ha evidenziato che «Reggio si candida a fare da apripista». Infatti, nelle more del completamento delle attività necessarie al trasferimento definitivo nella gestione operativa del segmento acquedotto, si è concordato che SORICAL subentrerà sin da subito e gradualmente nella gestione operativa del servizio idrico integrato.

In proposito ha aggiunto Brunetti l’attività posta in essere dal Comune è diretta ad agevolare l’avvio e la conclusione delle attività strumentali al definitivo subentro operativo da parte della SORICAL stabilito nel cronoprogramma dell’Autorità regionale (Arrical) per il segmento acquedotto per il 1 gennaio 2024, mentre per il segmento fognatura e depurazione il termine è il 30 giugno 2024.

Reggio Calabria è il primo comune calabrese, grazie alla condivisione del percorso col Governatore Roberto Occhiuto, attraverso il quale, concretamente, si realizza il disegno “industriale” previsto dal legislatore nazionale da quasi trent’anni nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato e declinato nell’ultimo anno nella nostra Regione.

Tra le finalità dell’accordo con Sorical vi è anche la ricerca ed attuazione di tempestive misure tecniche e tecnologiche dirette alla valorizzazione della risorsa idrica quale strategia per uno sviluppo sostenibile e, al contempo, accrescere la fruizione di elevati standard di servizio rivolte agli utenti.