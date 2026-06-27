È stato sottoscritto presso la Caserma “Pepe-Bettoja” di Catanzaro, l’Accordo di Collaborazione tra il Comando Militare Esercito “Calabria” e la Provincia di Catanzaro, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale appartenente alla prestigiosa infrastruttura militare.

L’intesa è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia, Mario Amedeo Mormile, e dal Comandante del CME “Calabria”, Colonnello Ugo Gaeta, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose del territorio.

L’accordo consentirà l’esposizione all’interno della caserma di una significativa selezione di cimeli, uniformi, documenti e reperti storici legati alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, provenienti dal patrimonio custodito dal Museo Storico Militare della Provincia di Catanzaro.

Nel corso della cerimonia è stata evidenziata l’importanza della collaborazione istituzionale quale strumento concreto per preservare e trasmettere alle future generazioni la memoria dei Comandi e dei Reparti dell’Esercito che hanno operato in Calabria, valorizzando, al contempo, un luogo di grande rilevanza storica per la città di Catanzaro.

La visita alla nuova area museale ha consentito agli ospiti di apprezzare il lavoro svolto per restituire visibilità a testimonianze storiche di elevato valore culturale, contribuendo a trasformare la Caserma “Pepe-Bettoja” in un luogo sempre più aperto al dialogo con il territorio e alla diffusione della cultura della memoria.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione della caserma promosso dal Comando Militare Esercito “Calabria”, che comprende interventi di recupero infrastrutturale, collaborazioni con enti culturali e istituzioni del territorio e progetti destinati a rafforzare il ruolo della struttura quale patrimonio condiviso della comunità calabrese.