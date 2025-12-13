Accordo Quadro tra Polo Digitale Calabria e ITS CADMO Academy per rafforzare formazione, innovazione e competenze digitali nel territorio

Il Polo Digitale Calabria e l’ITS CADMO Academy annunciano la sottoscrizione di un accordo quadro strategico finalizzato allo sviluppo di attività congiunte nel campo della formazione avanzata, della trasformazione digitale e del trasferimento tecnologico, sia per imprese che per pubbliche amministrazioni.

L’intesa sancisce una collaborazione strutturata con l’obiettivo di:

potenziare i percorsi formativi in ambito ICT, tecnologie emergenti e competenze digitali;

promuovere progetti di ricerca applicata, innovazione e sperimentazione tecnologica;

agevolare il raccordo tra formazione e imprese, sostenendo l’inserimento lavorativo degli studenti;

rafforzare la formazione digitale dedicata agli enti pubblici, con percorsi per lo sviluppo di competenze su gestione dei dati, digitalizzazione dei processi, sicurezza informatica e uso delle piattaforme digitali;

favorire la creazione di ecosistemi digitali territoriali orientati all’innovazione.

Grazie a questo accordo, Polo Digitale Calabria e ITS CADMO Academy avvieranno iniziative quali laboratori congiunti, workshop, project work, programmi di alta formazione e percorsi specialistici rivolti sia al settore privato che alla Pubblica Amministrazione. Le attività si concentreranno su cloud computing, cybersecurity, data management, intelligenza artificiale e sviluppo software.

Dichiarazion“Questo accordo rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un ecosistema digitale solido e competente in Calabria. Con ITS CADMO Academy condividiamo la visione di un territorio che forma talenti, innova e supporta anche il settore pubblico nel processo di trasformazione digitale. Siamo pronti a mettere in campo le nostre competenze per creare nuove opportunità professionali e rafforzare la modernizzazione degli enti pubblici”, dichiara Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria.

“La collaborazione con il Polo Digitale Calabria ci permette di elevare la qualità dei nostri percorsi formativi e di offrire soluzioni concrete sia ai giovani che alle istituzioni. Formare figure tecniche altamente qualificate e supportare la Pubblica Amministrazione nella digitalizzazione significa contribuire in maniera diretta allo sviluppo del territorio”, afferma Pasqualino Serra, Presidente dell’ITS CADMO Academy.

L’accordo quadro rappresenta un tassello fondamentale verso un sistema integrato capace di promuovere competenze, innovazione e crescita economica sostenibile nel territorio calabrese, coinvolgendo imprese, istituzioni e giovani professionisti.