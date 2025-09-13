Acerbo “la candidatura di Michele Tripodi può contribuire al cambiamento della Calabria”

La candidatura di Michele Tripodi alle elezioni regionali è un fatto positivo perché dopo anni potrebbe finalmente tornare in Consiglio una presenza comunista qualificata.

Michele Tripodi è un compagno di assoluto valore che ha dimostrato sul territorio concretamente come i comunisti possano coniugare competenza amministrativa e coerenza mettendole al servizio della comunità.

Negli ultimi anni ha sempre operato con spirito unitario e dialogato con noi di Rifondazione Comunista.

Troviamo ingenerose, qualunquiste, ingiuste e superficiali le critiche che gli sono state rivolte in questi giorni.

Il percorso di Michele Tripodi è limpido. Da tempo ha espresso pubblicamente la sua sintonia con la linea emersa nel nostro ultimo congresso sulla necessità e l’opportunità di costruire un fronte antifascista, popolare, contro la guerra.

La scelta di mettere a disposizione la sua candidatura da indipendente nella lista di AVS nasce dal fatto che gli sbarramenti antidemocratici della legge elettorale impediscono una presenza autonoma di una lista comunista.

Crediamo che un compagno come Michele meriti sostegno e fiducia per il contributo che può dare al cambiamento della Calabria, a dare voce alle istanze popolari e alla ricostruzione di una forza comunista e autenticamente di sinistra in Calabria.