Acquapark odissea 2000 si appresta ad accogliere l’ultimo weekend di giugno tra sole, acqua e divertimento

Scuola già finita per molti, esami di maturità e terza media alle battute finali per altri; c’è chi ha già approfittato per prendersi una pausa dai libri e chi invece il divertimento, tra acqua, scivoli e sole all’AcquaPark dei record se l’è goduta tutta, senza pensieri.

Eppure per i più piccoli, la prova delle prove era e resta una: superare quei fatidici 140 centimetri di altezza per essere ammessi ufficialmente agli scivoli destinati ai più grandi. Delusi o contenti? Quale occasione migliore per scoprirlo se non domani sabato 27 e domenica 28 giugno, ultimo week end di giugno.

Divertimento e solidarietà. Tra le novità della 32esima Stagione dell’AcquaPark dei record c’è la speciale collaborazione con Banco Alimentare.

Gli ospiti dell’Odissea 2000 potranno scegliere di dare il proprio contributo alla causa attraverso gesti semplicissimi: portare beni alimentari non deperibili, come pasta, biscotti, latte a lunga conservazione, tonno in scatola e simili, per aiutare migliaia di famiglie in difficoltà.

In macchina, in autobus, in moto, ma anche in treno.

Raggiungere l’Acquapark Odissea 2000 e Cavalcare l’onda del divertimento come recita il claim scelto per quest’anno sarà possibile grazie alle tratte del Regionale di Trenitalia che da mercoledì 1° luglio saranno attive da Cosenza, Catanzaro Lido e Crotone con sosta alla stazione di Toscano.

Da qui sarà garantita una navetta gratuita che accompagnerà i viaggiatori direttamente all’ingresso dell’Odissea. Gli orari sono disponibili su Trenitalia.com