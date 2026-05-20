Action inaugura un nuovo store a Bovalino

È il secondo store ad aprire nella provincia di Reggio Calabria e il tredicesimo quest’anno in Italia.

Il nuovo store di Bovalino sarà aperto da sabato, 23 maggio ed ha una superficie di 829 metri quadrati e dà lavoro a 19 nuovi colleghi.

Milano, 20 maggio 2026 – Action, la catena di discount non-food continua ad accogliere nuovi clienti in Italia.

L’azienda apre un nuovo store a Bovalino, il primo nella provincia di Reggio Calabria e il quinto nella regione Calabria, portando il numero totale di negozi Action in Italia a 229.

A partire da sabato 23 maggio, i residenti di Bovalino, e dintorni possono godere della Formula Action: una selezione di 6.000 prodotti di buona qualità e sempre più sostenibili di 14 diverse categorie merceologiche (dai giocattoli, all’artigianato, dai prodotti per la casa al giardinaggio, dal bricolage al cibo) al prezzo più basso possibile.

Action introduce ogni settimana 150 nuovi prodotti, garantendo un assortimento pertinente che soddisfa diverse esigenze e preferenze. Più di due terzi della totalità dei prodotti costa meno di 2 euro.

“Siamo molto felici di aprire un nuovo negozio nella città Bovalino quasi cinque anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia.

L’entusiasmo con cui i clienti ci accolgono ci spinge a portare la formula Action sempre più vicino a loro. Il nostro successo si basa s u un concept solido e sull’impegno dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi», afferma Maurizio Oprandi, General Manager di Action in Italia.

Action investe costantemente nella qualità dei prodotti e nella sostenibilità, riducendo attivamente le emissioni a effetto serra delle proprie attività. Tra le iniziative adottate, rientrano l’eliminazione degli allacciamenti del gas nei propri store entro la fine del 2024 e l’uso di illuminazione a LED in tutti i negozi.

Inoltre, vengono adottati standard chiari per la fornitura e l’approvvigionamento.

I prodotti vengono ottimizzati riducendone l’imprnta di carbonio e migliorandone la circolarità. Esempi includono tutti i prodotti in cotone a marchio Action e a marchio generico, provenienti da fonti sostenibili: il 99% nell’ambito del programma Better Cotton e il restante 1% come cotone biologico.

Il 100% del legno utilizzato nei nostri prodotti proviene da foreste gestite in modo sostenibile, certificate FSC® o PEFC. Tutto il cacao utilizzato nei prodotti a marchio Action è certificato Fairtrade dal 2022.

Spazioso e facilmente accessibile, il nuovo negozio misura più di 829 metri quadrati. Action ha assunto un team di 19 colleghi per gestire il negozio. Si trova a Bovalino, presso il Centro Commerciale I Gelsomini, SS106.

Lo store è aperto da sabato, 23 maggio 2026, dalle 09:00 alle 20:30 dal lunedì al sabato e dalle 09:00 alle 20:30 alla domenica.

Action, la catena discount non food, accoglie ogni settimana milioni di clienti in oltre 3.300 negozi in 15 paesi europei.

I clienti amano Action per l’assortimento sorprendente di 6.000 prodotti in 14 categorie, che includono articoli di uso quotidiano e prodotti che rendono la vita di tutti i giorni più facile o piacevole – sempre al prezzo più basso.

Ogni settimana introduciamo 150 nuovi prodotti per mantenere l’offerta sempre attuale.

Attraverso il nostro Programma di Sostenibilità Action (ASP), investiamo costantemente per migliorare ulteriormente la qualità e la sostenibilità in quattro aree: Persone, Prodotto, Pianeta e Partnership. La nostra promessa: piccoli prezzi, grandi sorrisi.