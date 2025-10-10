Ad Acri 513 voti di opinione per Pasqualina Straface

Le 513 preferenze destinate dagli elettori di Acri alla candidata Pasqualina Straface, il consigliere regionale donna più votato dal 1970, rappresentano un risultato straordinario e per nulla scontato, se si considera la presenza sul territorio di almeno altri 4 candidati, di cui un sindaco.

Non possono che essere interpretati come voti di opinione, di stima e di apprezzamento per quanto fatto in questi ultimi 4 anni.

È quanto commenta il Comitato Pasqualina Straface ringraziando quanti hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato, di poco inferiore rispetto a quello raggiunto da una candidata locale della stessa lista: un centinaio di voti di differenza.

I consensi alla Straface continua attestano la riconoscenza per l’attenzione che l’uscente presidente della terza commissione sanità del consiglio regionale ha sempre manifestato rispetto alle istanze della nostra Città.

Siamo certi aggiungono i rappresentanti del Comitato che l’impegno finora dimostrato nei confronti di questa comunità e dell’intero hinterland sarà rafforzato e consolidato ancora di più soprattutto per quanto riguarda l’Ospedale Beato Angelo.