Ad “Anci Off” a Torino la Città metropolitana di Reggio Calabria promuove le bellezze del territorio, il Consigliere Delegato Ranuccio: “Un’ottima vetrina ed un’ulteriore occasione di crescita”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria protagonista al villaggio dei Comuni di Anci Off a Torino, in occasione dell’annuale assemblea plenaria dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Al centro del dibattito animato nell’ambito dello spazio organizzato e gestito da Palazzo Alvaro la conferenza dal titolo “Il turismo della tradizione e dell’innovazione”, con il Consigliere metropolitano delegato al Turismo e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. Un perfetto intreccio tra passato e futuro, tra recupero delle antiche tradizioni territoriali, sempre più ricercate tra gli interessi preminenti dell’offerta turistica, e la capacità di innovare, attraverso un piano di promozione che punti sul digitale, sulla semplificazione dell’accesso alle informazioni turistiche, sull’opportunità di mettere in connessione i poli tematici e geografici del vasto patrimonio d’interesse storico, culturale, naturalistico, enogastronomico, che sono presenti sul territorio metropolitano.

Tra gli aspetti affrontati durante l’incontro i nuovi approcci strategici per la promozione e la valorizzazione territoriale. E’ di queste ore il primo lancio del nuovo brand territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che sarà ufficialmente presentato in occasione della partecipazione dell’Ente alla kermesse internazionale Artigiano in Fiera, in programma tra pochi giorni a Milano. Durante l’incontro sono state illustrate le strategie di promozione territoriale messe in campo dalla Metrocity, anche attraverso un excursus delle bellezze e del ricco patrimonio dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

“E’ stata un’ulteriore occasione di crescita per noi – ha affermato il Consigliere delegato al Turismo Giuseppe Ranuccio – una bella vetrina che abbiamo utilizzato al meglio, mostrando come sempre le tante eccellenze del nostro territorio. Tanti amministratori, da ogni parte d’Italia, ma anche tanti cittadini e turisti presenti a Torino in questi giorni, hanno avuto l’occasione di visitare il nostro stand, di toccare con mano gli innumerevoli motivi di interesse turistico che caratterizzano la nostra terra. Stiamo facendo un buon lavoro, puntando proprio sulle nostre peculiarità. Naturalmente l’auspicio – ha poi aggiunto Ranuccio – peraltro anche annunciato a seguito di numerosi incontri politici e tecnici, è quello di assumere in via definitiva, con il trasferimento da Regione Calabria, tutte le funzioni relative al comparto turistico. Un fatto che ci consentirà, si auspica da qui a breve, di intensificare ed organizzare ancora di più la vasta attività di promozione che stiamo portando avanti ormai da anni con egregi risultati in termini numerici e qualitativi”.