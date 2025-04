Ad Archi consegnati i lavori de “Le Vele”. Falcomatà: «Restituiremo un centro di aggregazione ed inclusione per tutta la comunità»

Sono stati ufficialmente consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di riqualificazione della struttura “Le Vele”, che ospiterà un nuovo centro di aggregazione al servizio della comunità. Il progetto, del valore di 2,4 milioni di euro, è finanziato attraverso il Poc Legalità. Alla consegna dei lavori erano presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Paolo Brunetti, il Responsabile Unico del Procedimento Eleonora Megale, e i responsabili della ditta che realizzerà il progetto di valorizzazione e sistemazione dell’immobile comunale. Si tratta di un intervento che segna un passo importante nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e nella valorizzazione delle risorse del territorio.

Il Sindaco Falcomatà ha chiarito: «Il recupero delle periferie passa anche dal ripristino del patrimonio immobiliare comunale, come quello situato qui ad Archi, dove un tempo operava l’Associazione Le Vele, che forniva servizi alla comunità. Abbiamo individuato all’interno del Poc Legalità circa due milioni di euro per riqualificare questi edifici e gli spazi esterni, che ospiteranno un campetto polivalente, un’area giochi e una palestra all’aperto. Sarà riqualificata anche la strada di accesso di via Lupardini, per restituire questo centro di aggregazione ed inclusione ai cittadini di Archi, di Pentimele e di tutta la città, perché questo centro tornerà ad essere un punto di riferimento per l’intera comunità».

Il centro includerà, tra l’altro, 22 posti letto, cucina, lavanderia, arredi, scrivanie e personal computer. Tra le attrezzature in dotazione ci saranno anche mountain bike, bici elettriche e un pullmino, oltre ad un’area ludica dedicata, il tutto pensato per rendere la struttura sostenibile e accessibile.

Un ruolo fondamentale per la consegna dei lavori è stato ricoperto dall’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, che ha spiegato come la modifica della linea di finanziamento sia stata cruciale per sbloccare un progetto che rischiava di non essere completato. «Grazie a questo intervento, siamo riusciti a dare un segnale forte di impegno e di sviluppo per tutta la città».