“Ad occhi aperti”: la poesia di Carnevale che racconta il nostro tempo senza filtri

di Nicoletta Toselli

Non sempre la poesia contemporanea riesce a mantenere la promessa di raccontare l’oggi con parole che tocchino davvero il lettore. Ad occhi aperti, la nuova raccolta di Emanuele Carnevale, questa promessa la mantiene fino in fondo.

I versi di Carnevale nascono da un’urgenza vera: quella di osservare e comprendere il tempo che ci attraversa, senza mai cedere né al lamento né all’estetismo vuoto.

C’è uno sguardo lucido e partecipe in queste pagine, uno sguardo che si posa su Gaza, sui migranti in mare, sugli amori imperfetti, sui dettagli più umili della vita quotidiana: una moka che borbotta, un bucato steso, un gesto d’affetto inaspettato.

La scrittura è piana, diretta, mai compiaciuta. Carnevale evita i vezzi poetici e punta dritto all’essenziale. I suoi versi sono fatti di carne e sangue, di desiderio e perdita, di bellezza e stanchezza.

Colpisce la capacità dell’autore di passare da una poesia civile che sa essere toccante senza retorica (come in Chissà che colore ha la luna stasera) a un’intimità che vibra di verità (Amami con le rughe in più, Accordi), fino ad abbracciare con leggerezza persino ironia e gioco.

C’è in queste pagine la consapevolezza che poesia e vita non vanno separate.