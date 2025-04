Addio a Michele Traversa, nota di cordoglio del rettore Umg Giovanni Cuda

Catanzaro perde un uomo competente e appassionato, un politico determinato e lungimirante, un amministratore concreto. Michele Traversa è stato un amico e sostenitore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, progetto in cui ha sempre creduto.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzare le sue doti umane e professionali, messe sempre a servizio della collettività. Michele Traversa lascia in eredità al nostro territorio importanti opere per i nostri giovani, come il polmone verde del Parco della Biodiversità Mediterranea, e soprattutto l’esempio di chi, forte dei propri valori, è riuscito a trasformare l’impegno in missione, le idee in progetti e i progetti in fatti per i quali tutti noi continueremo a ringraziarlo sempre.

Prof. Giovanni Cuda

Rettore Università Magna Graecia