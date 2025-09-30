Addio a Santi Trimboli, maestro di giornalismo e voce dello sport calabrese

di Nicoletta Toselli

Si è spento a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria e volto familiare di programmi che hanno fatto la storia del racconto sportivo televisivo, come 90° Minuto e La Domenica Sportiva. Malato da tempo, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo del giornalismo, ma anche nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

Trimboli era diventato giornalista professionista nel 1973. Gli inizi furono al Corriere del Giorno di Taranto e alla Gazzetta del Sud di Messina, poi l’approdo al Giornale di Calabria come caposervizio e una lunga collaborazione con testate prestigiose come La Stampa di Torino e il Corriere dello Sport. Alla passione per la carta stampata affiancò quella per la comunicazione istituzionale, curando diversi uffici stampa e diventando anche addetto stampa della Figc Calabria.

Dal 1980 la sua carriera si intrecciò con la Rai, dove ha trascorso 25 anni di servizio, fino a ricoprire il ruolo di vicecaporedattore. Da giornalista della Sede Regionale, pur non facendo parte dell’organico di Rai Sport, collaborò per tutte le principali trasmissioni sportive del Servizio Pubblico. Memorabili i suoi collegamenti dagli stadi di Catanzaro, Cosenza e Crotone per Tutto il calcio minuto per minuto, così come le telecronache delle stagioni della Reggina in Serie A, raccontate con la competenza di chi sapeva dare voce non solo alla cronaca, ma anche all’anima di un territorio.

Accanto alla carriera giornalistica, Trimboli non smise mai di guardare ai giovani. Nel 2014 fu docente di Etica della comunicazione e del Sistema dei mass media all’Università della Calabria, portando la sua esperienza in un master dedicato al management del turismo. In quella veste, con passione e curiosità intatte, seppe trasmettere l’importanza di un giornalismo fondato sull’etica, sulla responsabilità e sulla capacità di leggere i cambiamenti del “villaggio globale”.

Numerosi i riconoscimenti alla carriera ricevuti, tra cui il Pericle d’oro, il Premio Mitos sport e legalità, il Premio professionalità Lyons Rovito Sila Grande, il Premio Calabria Sport-show e il Premio Commissione Cultura del Comune di Cosenza. Premi che hanno voluto rendere omaggio non solo al professionista, ma anche all’uomo, capace di coniugare rigore e gentilezza, precisione e calore umano.

Con la scomparsa di Santi Trimboli, la Calabria e il giornalismo sportivo perdono una delle loro figure più autorevoli e stimate. Resta il ricordo di un professionista che ha saputo raccontare con la stessa passione un gol allo scadere e la vita di una comunità, lasciando in eredità l’esempio di un giornalismo fatto di serietà, misura e amore autentico per la sua terra.