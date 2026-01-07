Addio ad Aurelio Chizzoniti, Maiolino (FI): “Perdiamo un esempio insuperabile per le istituzioni reggine”
“Con la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti, la città di Reggio Calabria non perde soltanto un professionista di rara levatura, ma un pezzo di storia civile e politica che ha segnato profondamente le nostre istituzioni”.
Così, in una nota, il Segretario cittadino di Forza Italia e Consigliere comunale, Antonino Maiolino, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ Avv. Aurelio Chizzoniti.
“Un avvocato dalla schiena dritta che ha fatto della ricerca della verità e della legalità la sua ragione di vitaprosegue Maiolino ma, oltre alle sue indubbie doti forensi, sento il dovere di sottolineare il suo straordinario contributo alla guida del nostro Consiglio Comunale.
È stato, senza timore di smentita, tra i migliori Presidenti che Palazzo San Giorgio abbia mai avuto. Un uomo capace di interpretare il ruolo con un rigore, una competenza e una terzietà cristallina, garantendo sempre la centralità dell’assise cittadina e il rispetto verso ogni singolo consigliere”.
“La sua capacità di analisi, la sua profonda conoscenza dei regolamenti e la sua passione autentica per la nostra città sono doti che mancheranno profondamente al dibattito pubblico reggino. Aurelio Chizzoniti ha servito Reggio Calabria con il piglio del combattente e il garbo dell’uomo delle istituzioni, lasciando un’eredità morale che non deve andare perduta conclude Maiolino.
A nome mio personale e di tutto il coordinamento cittadino di Forza Italia, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con un uomo di così grande spessore”.
Antonino Maiolino
Segretario Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria