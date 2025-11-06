Italia

Adeguamento della Pensione dopo il Rinnovo CCNL

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio37 minuti fa
56 minuto di lettura
Sigap

Tutti i dipendenti pubblici andati in pensione nel triennio 2022-2024 hanno diritto all’adeguamento della pensione in seguito al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Enti Locali 2022-2024, ufficialmente sottoscritto il 3 novembre 2025.

Fondamento Legale e Principio di Retroattività

Questo diritto è sancito dal principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29.906 del 25 ottobre 2021.

• Principio Chiave: Un lavoratore ha diritto all’applicazione di un contratto collettivo anche se stipulato dopo la fine del rapporto di lavoro, a condizione che il nuovo contratto abbia efficacia retroattiva senza distinzioni tra dipendenti in servizio e non più in servizio.

• Contratti Pubblici: I contratti collettivi per i dipendenti pubblici prevedono da tempo ilricalcolo dell’assegno pensionistico in base agli incrementi stipendiali, includendo quindi anche gli ex dipendenti.

Dettagli sul Ricalcolo (Pensione e Liquidazione)

Il CCNL 2022-2024 del comparto Enti Locali prevede un ricalcolo differenziato:

• Pensione: L’assegno pensionistico viene riliquidato in base agli incrementi stipendiali per tutti gli ex dipendenti cessati dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto (dal 02/01/2022 al 01/01/2025 – ultimo giorno lavorativo 31/12/2024). Questo ricalcolo si applica a ogni singola decorrenza degli aumenti.

• Trattamento di Fine Servizio (TFS) e altre Indennità: Per il TFS (buonuscita, preavviso, ecc.), si considerano solo gli aumenti maturati fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Arretrati e Riferimento INPS I pensionati hanno diritto anche agli arretrati del ricalcolo pensionistico.

• Decorrenza Arretrati: Il diritto agli arretrati decorre dal 1° gennaio 2024.

• Copertura Precedente: Gli anni 2022 e 2023 sono già stati coperti dall’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), motivo per cui gli arretrati partono dal 2024.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio37 minuti fa
56 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio