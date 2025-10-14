Senza categoria

“Adesso Reggio”, Forza Italia in piazza per ingraziare ed apre già alle prossime elezioni comunali

“Forza Italia si attesta primo partito in Calabria (con il 31,5%), ma anche a Reggio Città (29%) e nell’Area Metropolitana (34%). Ed è merito vostro. Vogliamo dirvi grazie di persona, per questi straordinari risultati raggiunti insieme. E adesso Reggio!”

Con questo post social del Segretario regionale della Calabria, il deputato reggino Francesco Cannizzaro, Forza Italia ha pubblicamente invitato tutti i cittadini a partecipare ad un evento azzurro e contestualmente ha lanciato due messaggi: uno di ringraziamento agli elettori che ne hanno palesemente premiato il buon governo e la politica del fare di questi ultimi anni; l’altro di slancio verso le ormai imminenti elezioni comunali (con annessa Città Metropolitana) di Reggio Calabria. Post e locandina allegata, non lasciano spazio ad interpretazioni. Il prossimo step è già all’orizzonte.

Ad intervenire nel corso dell’evento, organizzato d’intesa con il Coordinamento provinciale ed il Coordinamento Grande Città di Forza Italia, saranno Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto, venerdì 17 ottobre alle ore 19, in Piazza Duomo, ovviamente a Reggio Calabria.

