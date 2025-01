ADI – SFL: cresce la platea, aumentano gli importi e l’orizzonte temporale delle prestazioni

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 apporta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alcune modifiche alla disciplina delle misure di Assegno di Inclusione (ADI) e di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

In particolare, per l’ADI viene elevata la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e quella del reddito familiare per l’accesso alla misura, nonché per il calcolo del beneficio economico.

La medesima legge, inoltre, introduce una specifica soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura per i nuclei familiari che risiedano in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell’ISEE.

Per il SFL, invece, la medesima legge eleva la soglia ISEE e la soglia di reddito per l’accesso alla misura, aumenta l’importo mensile e prevede la proroga della durata della misura fino a ulteriori dodici mensilità, in presenza di particolari condizioni.

Nel Messaggio n. 148 del 15.01.2025 sono riportate le novità introdotte dalla richiamata legge di Bilancio.

Al fine di consentire l’adeguamento dei requisiti di accesso alla misura e degli importi da corrispondere ai beneficiari a seguito delle modifiche introdotte, a parziale rettifica del calendario dei pagamenti ADI e SFL 2025, reso noto con il messaggio n. 4326 del 18 dicembre 2024, si comunicano di seguito le nuove date dei pagamenti per la mensilità di gennaio.

Alla data del 15 gennaio 2025 si procederà al pagamento delle sole eventuali mensilità arretrate per l’ADI, aventi competenza anteriore a gennaio 2025 con le soglie previste dal decreto-legge n. 48/2023 anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025.

Alla data del 17 gennaio 2025 si procederà al pagamento, per SFL, delle eventuali mensilità “arretrate” e della mensilità di dicembre 2024, applicando le soglie e gli importi previsti dal decreto- legge n. 48/2023, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025.

Alla data del 27 gennaio 2025 verranno effettuati i pagamenti di competenza del mese di gennaio 2025 con l’applicazione delle nuove soglie di accesso alla prestazione (per le nuove domande) e dei nuovi importi definiti dalla legge di Bilancio relativamente a: